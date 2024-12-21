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Posted 21 декабря, 02:25

Published 21 декабря, 02:25

Modified 21 декабря, 02:27

Updated 21 декабря, 02:27

Учитель набросился на школьника в Приморье? Полиция проводит проверку

Учитель набросился на школьника в Приморье? Полиция проводит проверку

21 декабря 2024, 02:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
В сети появилось видео с конфликтом в одной из приморских школ. Полиция начала проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

В сети появилось видео, на котором зафиксировали конфликт в школе. По словам автора, ролик снят в Находке.

В пресс-службе ОМВД России по Находкинскому округу сообщили о том, что полицейские выявили видеозапись с участием несовершеннолетнего, на которой запечатлен конфликт между учеником и учителем одной из местных школ. Полицейские начали проверку, чтобы установить личности участников инцидента и выяснить все обстоятельства.

«По данному факту полицейскими проводится проверка. Устанавливаются личности участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который напал на сотрудников скорой помощи в Приморском крае.

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