Учитель набросился на школьника в Приморье? Полиция проводит проверку

Posted 21 декабря, 02:25
Published 21 декабря, 02:25
Modified 21 декабря, 02:27
Updated 21 декабря, 02:27
В сети появилось видео, на котором зафиксировали конфликт в школе. По словам автора, ролик снят в Находке.
В пресс-службе ОМВД России по Находкинскому округу сообщили о том, что полицейские выявили видеозапись с участием несовершеннолетнего, на которой запечатлен конфликт между учеником и учителем одной из местных школ. Полицейские начали проверку, чтобы установить личности участников инцидента и выяснить все обстоятельства.
«По данному факту полицейскими проводится проверка. Устанавливаются личности участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который напал на сотрудников скорой помощи в Приморском крае.