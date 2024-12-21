Учитель набросился на школьника в Приморье? Полиция проводит проверку

В пресс-службе ОМВД России по Находкинскому округу сообщили о том, что полицейские выявили видеозапись с участием несовершеннолетнего, на которой запечатлен конфликт между учеником и учителем одной из местных школ. Полицейские начали проверку, чтобы установить личности участников инцидента и выяснить все обстоятельства.