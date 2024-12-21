Всю площадь засыпало стеклом: серьезная авария случилась ночью в центре Владивостока

В ночное время на Семеновской, 15, произошло ДТП с участием Мерседеса. Водитель «Тойоты», пытаясь повернуть на парковку ТЦ, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Мерседесом». «Тойота» получила серьезные повреждения, машину с места ДТП эвакуировали.