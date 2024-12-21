Всю площадь засыпало стеклом: серьезная авария случилась ночью в центре Владивостока

Posted 21 декабря, 04:58
Published 21 декабря, 04:58
Modified 21 декабря, 05:05
Updated 21 декабря, 05:05
В ночное время на Семеновской, 15, произошло ДТП с участием Мерседеса. Водитель «Тойоты», пытаясь повернуть на парковку ТЦ, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Мерседесом». «Тойота» получила серьезные повреждения, машину с места ДТП эвакуировали.
«Мерседес» не имел полиса ОСАГО, так как был привезен в Россию недавно, владелец еще не успел оформить страховку.
«Ох, вот хозяину не повезло — только машину новую привез, а тут такое»;
«Гоняют как дикари, уже почти через день аварии на этом месте»;
«Машины, конечно, жалко, но главное, что сами целы», — пишут жители Приморья в комментариях в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в районе Столетия во Владивостоке.