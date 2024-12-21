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Posted 21 декабря, 04:58

Published 21 декабря, 04:58

Modified 21 декабря, 05:05

Updated 21 декабря, 05:05

«Мерседес» пострадал в серьезной аварии в центре Владивостока

Всю площадь засыпало стеклом: серьезная авария случилась ночью в центре Владивостока

21 декабря 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney.

«Мерседес» пострадал в серьезной аварии в центре Владивостока

Сюжет
ОСАГО
Две машины разбились в жёстком ДТП во Владивостоке.

В ночное время на Семеновской, 15, произошло ДТП с участием Мерседеса. Водитель «Тойоты», пытаясь повернуть на парковку ТЦ, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Мерседесом». «Тойота» получила серьезные повреждения, машину с места ДТП эвакуировали.

Фото: DPS VL

«Мерседес» не имел полиса ОСАГО, так как был привезен в Россию недавно, владелец еще не успел оформить страховку.

Фото: DPS VL
«Ох, вот хозяину не повезло — только машину новую привез, а тут такое»;
«Гоняют как дикари, уже почти через день аварии на этом месте»;
«Машины, конечно, жалко, но главное, что сами целы», — пишут жители Приморья в комментариях в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в районе Столетия во Владивостоке.

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