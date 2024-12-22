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Posted 22 декабря, 04:00

Published 22 декабря, 04:00

Modified 22 декабря, 04:03

Updated 22 декабря, 04:03

Краболовное судно загорелось в бухте Приморья

Черный дым и пламя: краболов загорелся у причала в Приморье

22 декабря 2024, 04:00
Фото: mchs_vdk.

Краболовное судно загорелось в бухте Приморья

Сюжет
Пожар
В бухте Козьмина произошло серьезное возгорание на краболовном судне. Огонь охватил каюту и коридор, а густой черный дым был виден издалека.

Возгорание произошло вечером в 21:31. Огонь охватил каюту и коридор судна, повредив около 20 квадратных метров площади.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. К счастью, благодаря слаженным действиям спасателей, удалось избежать человеческих жертв и пострадавших.

В настоящее время специалисты МЧС проводят расследование причин возгорания и оценивают нанесенный ущерб. Известно, что судно находилось у причала в момент инцидента, что позволило пожарным быстро добраться до места и предотвратить распространение огня на другие части корабля.

Это не первый случай возгорания на рыболовных судах в Приморье. В мае этого года в бухте Диомид горел краболов "Островной-7", где пожар охватил площадь 50 квадратных метров.

#Новости#Дальний Восток#Пожар#Возгорание#МЧС#Спасатели#Приморский край#Приморье#Происшествия#Инцидент
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