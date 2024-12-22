Черный дым и пламя: краболов загорелся у причала в Приморье

Posted 22 декабря, 04:00
Published 22 декабря, 04:00
Modified 22 декабря, 04:03
Updated 22 декабря, 04:03
Возгорание произошло вечером в 21:31. Огонь охватил каюту и коридор судна, повредив около 20 квадратных метров площади.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. К счастью, благодаря слаженным действиям спасателей, удалось избежать человеческих жертв и пострадавших.
В настоящее время специалисты МЧС проводят расследование причин возгорания и оценивают нанесенный ущерб. Известно, что судно находилось у причала в момент инцидента, что позволило пожарным быстро добраться до места и предотвратить распространение огня на другие части корабля.
Это не первый случай возгорания на рыболовных судах в Приморье. В мае этого года в бухте Диомид горел краболов "Островной-7", где пожар охватил площадь 50 квадратных метров.