Итоги недели в Приморье: Владивосток в цифрах, бюджет и прямая линия с Путиным

Заксобрание утвердило бюджет Приморского края на 2025 год. В первоначальный проект закона внесены поправки, учитывающие дополнительное распределение межбюджетных трансфертов по итогам принятия федерального бюджета. По отношению к параметрам, утвержденным в рамках первого чтения, доходная и расходная части краевого бюджета-2025 увеличены на 8,2 млрд рублей. С учетом внесенных изменений общий объем доходов региона запланирован в размере 235 млрд рублей, расходов — 261,6 млрд рублей. Дефицит не изменился: он составит 26,6 млрд рублей и будет покрыт за счет бюджетных и коммерческих кредитов.