Posted 22 декабря, 09:02
Published 22 декабря, 09:02
Modified 22 декабря, 09:02
Updated 22 декабря, 09:02
Бюджет Приморского края на 2025 год
Заксобрание утвердило бюджет Приморского края на 2025 год. В первоначальный проект закона внесены поправки, учитывающие дополнительное распределение межбюджетных трансфертов по итогам принятия федерального бюджета. По отношению к параметрам, утвержденным в рамках первого чтения, доходная и расходная части краевого бюджета-2025 увеличены на 8,2 млрд рублей. С учетом внесенных изменений общий объем доходов региона запланирован в размере 235 млрд рублей, расходов — 261,6 млрд рублей. Дефицит не изменился: он составит 26,6 млрд рублей и будет покрыт за счет бюджетных и коммерческих кредитов.
В рамках ежегодной прямой линии (0+) президент России Владимир Путин отметил, что в России уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня.
Также глава государства сообщил, что семейная ипотека будет продолжать действовать во всех регионах России.
Кроме того, многодетным семьям в России будет произведён перерасчет НДФЛ.
Отметим также, что президент Владимир Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые активно участвуют в освобождении Курской области. В своем обращении он продемонстрировал копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты, базирующейся во Владивостоке.
Во Владивостоке подводят итоги работы за прошедший год. Продолжается активное развитие инфраструктуры города, жизнь горожан улучшается. Положительные изменения происходят в транспортной сфере, ТОСы активно участвуют в благоустройстве города, горожане с удовольствием посещают массовые культурные мероприятия, школьники демонстрируют качественный скачок в ЕГЭ, открываются новые скверы и школы.