vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 09:02

Published 22 декабря, 09:02

Modified 22 декабря, 09:02

Updated 22 декабря, 09:02

Итоги недели в Приморье: Владивосток в цифрах, бюджет и прямая линия с Путиным

Итоги недели в Приморье: Владивосток в цифрах, бюджет и прямая линия с Путиным

22 декабря 2024, 09:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые обсуждаемые события недели с 16 по 22 декабря — в обзоре «Восток-Медиа»

Бюджет Приморского края на 2025 год

Заксобрание утвердило бюджет Приморского края на 2025 год. В первоначальный проект закона внесены поправки, учитывающие дополнительное распределение межбюджетных трансфертов по итогам принятия федерального бюджета. По отношению к параметрам, утвержденным в рамках первого чтения, доходная и расходная части краевого бюджета-2025 увеличены на 8,2 млрд рублей. С учетом внесенных изменений общий объем доходов региона запланирован в размере 235 млрд рублей, расходов — 261,6 млрд рублей. Дефицит не изменился: он составит 26,6 млрд рублей и будет покрыт за счет бюджетных и коммерческих кредитов.

Бюджет Приморского края на 2025 год утвержден Заксобранием — Антон Волошко
Узнать подробнее

В рамках ежегодной прямой линии (0+) президент России Владимир Путин отметил, что в России уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня.

Также глава государства сообщил, что семейная ипотека будет продолжать действовать во всех регионах России.

Кроме того, многодетным семьям в России будет произведён перерасчет НДФЛ.

Отметим также, что президент Владимир Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые активно участвуют в освобождении Курской области. В своем обращении он продемонстрировал копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты, базирующейся во Владивостоке.

Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые участвуют в освобождении Курска
Узнать подробнее

Во Владивостоке подводят итоги работы за прошедший год. Продолжается активное развитие инфраструктуры города, жизнь горожан улучшается. Положительные изменения происходят в транспортной сфере, ТОСы активно участвуют в благоустройстве города, горожане с удовольствием посещают массовые культурные мероприятия, школьники демонстрируют качественный скачок в ЕГЭ, открываются новые скверы и школы.

Итоги года: 6 школ, 20 автобусов, три сквера — мастер-план Владивостока в действии
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Итоги недели#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика