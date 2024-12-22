Картина дня в Приморье: субтропики в Приморье, полосатый хозяин ЖД и доза мандаринов

Posted 22 декабря, 08:01
Published 22 декабря, 08:01
Modified 22 декабря, 08:01
Updated 22 декабря, 08:01
Субтропики в Приморье
Превратится ли Приморье в субтропический регион из-за изменения климата? Этим вопросом со своими читателями задался блогер-синоптик. По его данным климатические изменения, возможно, уже привели к формированию более засушливых зим и влажных летних сезонов. Он считает, что при сохранении текущих тенденций Приморье может приобрести черты субтропического климата, а граница полярного фронта способна сместиться до территории Хабаровского края.
Полосатый хозяин ЖД
Тигр вышел на железную дорогу и прогулялся по рельсам в морском порту Приморья. На этот раз краснокнижного хищника заметили прогуливающимся по железнодорожным путям в порту Восточный во Врангеле.«Просто гуляет как хозяин»: тигр прошелся по железной дороге в порту Приморья
Доза мандаринов
Несколько «шокируещей» информацией поделились в Минздраве Приморского края. Читателям рассказал, сколько можно съедать мандаринов за день без какихлибо рисков для здоровья. И оказалось, что не так уж и много, как многим хотелось бы.