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Posted 22 декабря, 08:01

Published 22 декабря, 08:01

Modified 22 декабря, 08:01

Updated 22 декабря, 08:01

Картина дня в Приморье: субтропики в Приморье, полосатый хозяин ЖД и доза мандаринов

Картина дня в Приморье: субтропики в Приморье, полосатый хозяин ЖД и доза мандаринов

22 декабря 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
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Картина дня
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Субтропики в Приморье

Превратится ли Приморье в субтропический регион из-за изменения климата? Этим вопросом со своими читателями задался блогер-синоптик. По его данным климатические изменения, возможно, уже привели к формированию более засушливых зим и влажных летних сезонов. Он считает, что при сохранении текущих тенденций Приморье может приобрести черты субтропического климата, а граница полярного фронта способна сместиться до территории Хабаровского края.

Субтропики в Приморье? Климатическая революция грядет, считает народный синоптик
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Полосатый хозяин ЖД

Тигр вышел на железную дорогу и прогулялся по рельсам в морском порту Приморья. На этот раз краснокнижного хищника заметили прогуливающимся по железнодорожным путям в порту Восточный во Врангеле.«Просто гуляет как хозяин»: тигр прошелся по железной дороге в порту Приморья

«Просто гуляет как хозяин»: тигр прошелся по железной дороге в порту Приморья
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Доза мандаринов

Несколько «шокируещей» информацией поделились в Минздраве Приморского края. Читателям рассказал, сколько можно съедать мандаринов за день без какихлибо рисков для здоровья. И оказалось, что не так уж и много, как многим хотелось бы.

В Приморье врачи назвали «смертельную» дозу мандаринов в новогоднюю ночь
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Картина дня#Приморский край
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