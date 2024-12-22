По трассе снова не проехать: три авто перегородили проезд во Владивостоке — видео

Posted 22 декабря, 05:01
Published 22 декабря, 05:01
Modified 22 декабря, 05:01
Updated 22 декабря, 05:01
На подъезде к Снеговой Пади по объездной трассе во Владивостоке собралась пробка, движение на участке осложнено и замедлено.
Обозначения ДТП на картах нет. При этом проезд перекрывают сразу три авто на «аварийках». Правая полоса полностью заблокирована, на левой машина прижимается к леерному ограждению.
Серьезных повреждений автомобили не получили. О пострадавших информации нет. Обстоятельства происшествия выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, из-за которого оказалась заблокирована половина дороги в Приморье.