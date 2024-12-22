vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 05:01

Published 22 декабря, 05:01

Modified 22 декабря, 05:01

Updated 22 декабря, 05:01

Три автомобиля перекрыли проезжую часть на объездной во Владивостоке

По трассе снова не проехать: три авто перегородили проезд во Владивостоке — видео

22 декабря 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney.

Три автомобиля перекрыли проезжую часть на объездной во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Движение по объездной трассе во Владивостоке осложнено. Из-за аварии собралась пробка.

На подъезде к Снеговой Пади по объездной трассе во Владивостоке собралась пробка, движение на участке осложнено и замедлено.

Видео: vostokmedia.com.

Обозначения ДТП на картах нет. При этом проезд перекрывают сразу три авто на «аварийках». Правая полоса полностью заблокирована, на левой машина прижимается к леерному ограждению.

Серьезных повреждений автомобили не получили. О пострадавших информации нет. Обстоятельства происшествия выясняют.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, из-за которого оказалась заблокирована половина дороги в Приморье.

Пробка собралась мигом: ДТП заблокировало половину дороги в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Убило от удара: чудовищная авария случилась на трассе в Приморье — есть погибшиеУбитые в хлам машины и жуткая пробка: проезд по трассе осложняет ДТП в ПриморьеЖесткая авария с участием трех авто случилась в Приморье — люди в больнице
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Транспорт#Пробка#Приморский край#ДТП#Авто#Снеговая Падь#Авария#Приморье#Происшествия#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика