«Просто гуляет как хозяин»: тигр прошелся по железной дороге в порту Приморья

За последнюю неделю жители Приморья все чаще стали фиксировать появление полосатых хищников в непосредственной близости от человеческого жилья. Очередная встреча с тигром произошла на территории морского порта Восточный, где величественное животное было замечено прямо на железнодорожных путях.