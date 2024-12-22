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Posted 22 декабря, 02:01

Published 22 декабря, 02:01

Modified 22 декабря, 02:01

Updated 22 декабря, 02:01

Тигр вышел на железную дорогу и прогулялся по рельсам в морском порту Приморья

«Просто гуляет как хозяин»: тигр прошелся по железной дороге в порту Приморья

22 декабря 2024, 02:01
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.

Тигр вышел на железную дорогу и прогулялся по рельсам в морском порту Приморья

Сюжет
Тигр
В Приморском крае участились случаи появления амурских тигров вблизи населенных пунктов. На этот раз краснокнижного хищника заметили прогуливающимся по железнодорожным путям в порту Восточный во Врангеле.

За последнюю неделю жители Приморья все чаще стали фиксировать появление полосатых хищников в непосредственной близости от человеческого жилья. Очередная встреча с тигром произошла на территории морского порта Восточный, где величественное животное было замечено прямо на железнодорожных путях.

Появление тигра в промышленной зоне порта вызвало немалое удивление у местных жителей и работников предприятия. Очевидцы успели запечатлеть необычную прогулку на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям.

Специалисты отмечают, что подобное поведение может быть связано с сезонной миграцией животных или поиском пищи. Важно помнить, что тигр является особо охраняемым видом, и при встрече с ним следует соблюдать все меры предосторожности. 

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#Новости#Социальные сети#Тигр#Железная дорога#Приморский край#Амурский тигр#Приморье#Происшествия#Порт Восточный
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