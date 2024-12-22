«Просто гуляет как хозяин»: тигр прошелся по железной дороге в порту Приморья

Posted 22 декабря, 02:01
Published 22 декабря, 02:01
Modified 22 декабря, 02:01
Updated 22 декабря, 02:01
За последнюю неделю жители Приморья все чаще стали фиксировать появление полосатых хищников в непосредственной близости от человеческого жилья. Очередная встреча с тигром произошла на территории морского порта Восточный, где величественное животное было замечено прямо на железнодорожных путях.
Появление тигра в промышленной зоне порта вызвало немалое удивление у местных жителей и работников предприятия. Очевидцы успели запечатлеть необычную прогулку на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям.
Специалисты отмечают, что подобное поведение может быть связано с сезонной миграцией животных или поиском пищи. Важно помнить, что тигр является особо охраняемым видом, и при встрече с ним следует соблюдать все меры предосторожности.