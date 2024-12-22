Спасти Черное море: как жители Приморья могут помочь в борьбе с мазутной катастрофой

Несмотря на географическую удаленность, жители Приморья могут внести свой вклад в ликвидацию последствий разлива мазута. На платформе Авито в разделе #яПомогаю создана специальная страница, где желающие могут оказать материальную помощь фондам, участвующим в спасательной операции. Компания также предоставляет 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для размещения более 100 добровольцев из экологического движения «Экосистема» в Анапе.