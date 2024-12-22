Спасти Черное море: как жители Приморья могут помочь в борьбе с мазутной катастрофой

Posted 22 декабря, 03:06
Published 22 декабря, 03:06
Modified 22 декабря, 03:08
Updated 22 декабря, 03:08
Несмотря на географическую удаленность, жители Приморья могут внести свой вклад в ликвидацию последствий разлива мазута. На платформе Авито в разделе #яПомогаю создана специальная страница, где желающие могут оказать материальную помощь фондам, участвующим в спасательной операции. Компания также предоставляет 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для размещения более 100 добровольцев из экологического движения «Экосистема» в Анапе.
Также, по данным asi.org, благотворительный фонд «Капельки добра» открыл сбор средств в поддержку волонтеров. Все собранные деньги направят на покупку необходимого инвентаря — лопат, прорезиненных перчаток, респираторов, а также физраствора и медикаментов для ухода за спасенными животными.
Волонтерам уже удалось собрать более 9,9 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Работы ведутся в сложных условиях на песчаных пляжах и каменистых участках побережья.
По оценке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, для уборки нефтепродуктов с побережья потребуется около месяца. Сложная ситуация сохраняется на берегу косы Благовещенской в Анапе и поселке Витязево — там наблюдается очень большое количество нефтепродуктов.