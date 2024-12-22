Субтропики в Приморье? Климатическая революция грядет, считает народный синоптик

Posted 22 декабря, 01:00
Published 22 декабря, 01:00
Modified 22 декабря, 02:12
Updated 22 декабря, 02:12
Самая продолжительная ночь в году совпала с периодом устойчивой зимней погоды в Приморском крае. По мнению автора популярного прогностического проекта «Маглипогода» Руслана Юрковского, в регионе могут происходить существенные изменения в движении воздушных масс.
Народный синоптик отмечает, что климатические изменения, возможно, уже привели к формированию более засушливых зим и влажных летних сезонов. По его предположению, при сохранении текущих тенденций Приморье может приобрести черты субтропического климата, а граница полярного фронта способна сместиться до территории Хабаровского края.
На текущий момент в регионе сохраняется стабильная метеорологическая обстановка с незначительными осадками, которые, по прогнозам, прекратятся в ближайшие сутки. На прибрежных территориях продолжает господствовать ветреная погода.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что Приморский край накрыл морозный антициклон. Столбики термометров достигнут отметки до -37 градусов, грядёт усиление ветра, возможен снег.