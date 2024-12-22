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Posted 22 декабря, 01:00

Published 22 декабря, 01:00

Modified 22 декабря, 02:12

Updated 22 декабря, 02:12

Превратится ли Приморье в субтропический регион из-за изменения климата?

Субтропики в Приморье? Климатическая революция грядет, считает народный синоптик

22 декабря 2024, 01:00
Фото: 1MI.

Превратится ли Приморье в субтропический регион из-за изменения климата?

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Погода
День зимнего солнцестояния 22 декабря отметился не только астрономическим переломом в Приморье. Народный синоптик предупреждает о возможной трансформации региона в зону субтропического климата.

Самая продолжительная ночь в году совпала с периодом устойчивой зимней погоды в Приморском крае. По мнению автора популярного прогностического проекта «Маглипогода» Руслана Юрковского, в регионе могут происходить существенные изменения в движении воздушных масс.

Народный синоптик отмечает, что климатические изменения, возможно, уже привели к формированию более засушливых зим и влажных летних сезонов. По его предположению, при сохранении текущих тенденций Приморье может приобрести черты субтропического климата, а граница полярного фронта способна сместиться до территории Хабаровского края.

На текущий момент в регионе сохраняется стабильная метеорологическая обстановка с незначительными осадками, которые, по прогнозам, прекратятся в ближайшие сутки. На прибрежных территориях продолжает господствовать ветреная погода.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Приморский край накрыл морозный антициклон. Столбики термометров достигнут отметки до -37 градусов, грядёт усиление ветра, возможен снег.

Морозный антициклон накрыл Приморье: во Владивостоке до -16 градусов
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#Новости#Дальний Восток#Россия#Погода#Зима#Климат#Приморский край#Живая природа#Приморье#Маглипогода#Руслан Юрковский#Синоптик#Антициклон#Воздушные массы
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