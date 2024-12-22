Субтропики в Приморье? Климатическая революция грядет, считает народный синоптик

Народный синоптик отмечает, что климатические изменения, возможно, уже привели к формированию более засушливых зим и влажных летних сезонов. По его предположению, при сохранении текущих тенденций Приморье может приобрести черты субтропического климата, а граница полярного фронта способна сместиться до территории Хабаровского края.