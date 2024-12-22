У страха глаза велики: «тигр у школы» в Приморье оказался обычной собакой

История с «выходом тигра» началась после того, как в социальных сетях распространилась информация о якобы замеченных следах краснокнижного хищника возле школы. Однако при детальном расследовании выяснилось, что даже прямых очевидцев самого животного не было — лишь один человек утверждал, что видел следы, пишут ria.ru