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Posted 22 декабря, 07:21

Published 22 декабря, 07:21

Modified 22 декабря, 07:40

Updated 22 декабря, 07:40

Переполох в приморском селе: местные жители приняли следы собаки за тигриные

У страха глаза велики: «тигр у школы» в Приморье оказался обычной собакой

22 декабря 2024, 07:21
Фото: 1MI.

Переполох в приморском селе: местные жители приняли следы собаки за тигриные

Сюжет
Тигр
Паника среди местных жителей села Барабаш оказалась напрасной — информация о выходе амурского тигра к школе не подтвердилась. Специалисты Центра «Амурский тигр» установили, что обнаруженные следы принадлежат обычной собаке.

История с «выходом тигра» началась после того, как в социальных сетях распространилась информация о якобы замеченных следах краснокнижного хищника возле школы. Однако при детальном расследовании выяснилось, что даже прямых очевидцев самого животного не было — лишь один человек утверждал, что видел следы, пишут ria.ru

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев категорически опроверг слухи о появлении тигра в населенном пункте. По его словам, специалисты центра имеют все необходимые возможности для точной идентификации следов и могут с уверенностью заявить, что никакого тигра в районе школы не было.

Стоит отметить, что амурский тигр действительно является редким видом, занесенным в международную Красную книгу. В настоящее время в России насчитывается около 750 особей этих величественных хищников, которые обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.

#Новости#Дальний Восток#Тигр#Приморский край#Собака#Амурский тигр#Школа#Паника#Приморье#Происшествия
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