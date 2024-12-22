У страха глаза велики: «тигр у школы» в Приморье оказался обычной собакой

Posted 22 декабря, 07:21
Published 22 декабря, 07:21
Modified 22 декабря, 07:40
Updated 22 декабря, 07:40
История с «выходом тигра» началась после того, как в социальных сетях распространилась информация о якобы замеченных следах краснокнижного хищника возле школы. Однако при детальном расследовании выяснилось, что даже прямых очевидцев самого животного не было — лишь один человек утверждал, что видел следы, пишут ria.ru
Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев категорически опроверг слухи о появлении тигра в населенном пункте. По его словам, специалисты центра имеют все необходимые возможности для точной идентификации следов и могут с уверенностью заявить, что никакого тигра в районе школы не было.
Стоит отметить, что амурский тигр действительно является редким видом, занесенным в международную Красную книгу. В настоящее время в России насчитывается около 750 особей этих величественных хищников, которые обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.