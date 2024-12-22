В Приморье врачи назвали «смертельную» дозу мандаринов в новогоднюю ночь

Posted 22 декабря, 02:02
Published 22 декабря, 02:02
Modified 22 декабря, 02:02
Updated 22 декабря, 02:02
Взрослым рекомендуется съедать не более 3-4 мандаринов в сутки, а детям — не более двух плодов в день. При выборе фруктов следует обращать внимание на их внешний вид и аромат. Качественные мандарины должны быть упругими, с равномерной окраской и легко отделяющейся кожурой.
Эксперты предупреждают: не стоит покупать слишком мягкие или твердые плоды, а также фрукты с поврежденной кожурой. Перед употреблением цитрусовые необходимо тщательно мыть.
Все цитрусовые богаты витамином C, который помогает организму противостоять различным заболеваниям, участвует в синтезе коллагена и улучшает состояние кожи. Кроме того, в мандаринах содержатся витамины А и Е, защищающие организм от токсинов.
Врачи напоминают, что перед употреблением любых цитрусовых важно учитывать индивидуальную переносимость и наличие аллергических реакций. При появлении любых нежелательных симптомов следует немедленно прекратить употребление фруктов и обратиться к специалисту.
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