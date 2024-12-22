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Posted 22 декабря, 02:02

Published 22 декабря, 02:02

Modified 22 декабря, 02:02

Updated 22 декабря, 02:02

Врачи Приморья предупредили об опасной дозе мандаринов в Новый год

В Приморье врачи назвали «смертельную» дозу мандаринов в новогоднюю ночь

22 декабря 2024, 02:02
Фото: 1MI.

Врачи Приморья предупредили об опасной дозе мандаринов в Новый год

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Новый год
Минздрав Приморья выпустил важные рекомендации по употреблению главного новогоднего фрукта. Специалисты рассказали, как правильно выбирать мандарины и сколько их можно съесть без вреда для здоровья.

Взрослым рекомендуется съедать не более 3-4 мандаринов в сутки, а детям — не более двух плодов в день. При выборе фруктов следует обращать внимание на их внешний вид и аромат. Качественные мандарины должны быть упругими, с равномерной окраской и легко отделяющейся кожурой.

Эксперты предупреждают: не стоит покупать слишком мягкие или твердые плоды, а также фрукты с поврежденной кожурой. Перед употреблением цитрусовые необходимо тщательно мыть.

Фото: minzdravpk

Все цитрусовые богаты витамином C, который помогает организму противостоять различным заболеваниям, участвует в синтезе коллагена и улучшает состояние кожи. Кроме того, в мандаринах содержатся витамины А и Е, защищающие организм от токсинов.

Врачи напоминают, что перед употреблением любых цитрусовых важно учитывать индивидуальную переносимость и наличие аллергических реакций. При появлении любых нежелательных симптомов следует немедленно прекратить употребление фруктов и обратиться к специалисту.

Ранее «Восток-Медиа» интересовалось, где и сколько будет стоить приобрести один из главных атрибутов новогоднего стола советских времён — ананас. Оказалось, что выбор достаточно широк.

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