«Вышла замуж за дылду из-за буллинга»: о жестокой реальности из уст жителей Приморья

Posted 21 декабря, 23:36
Published 21 декабря, 23:36
Modified 21 декабря, 23:36
Updated 21 декабря, 23:36
Впервые о росте серьезно заговорили в 2003 году. Именно тогда учредили данный праздник. Идея заключается в том, чтобы отметить уникальность каждого человека и разрушить стереотипы, связанные с ростом.
Корреспондент «Восток-Медиа» поговорил с миниатюрными жителями региона, чтобы узнать, с чем сталкиваются люди, которые никогда не наклоняли голову, проходя в дверной проем.
Анастасии 34 года, ее рост — 145 сантиметров, а вес — 45 килограммов. Девушка обожает модные наряды, но в студенчестве она частенько одевалась в детских магазинах.
«Раньше интернет-магазины не вызывали у меня доверия. Я покупала обувь и джинсы в детских отделах. Нередко выбирала мешковатую одежду, так как приталенные варианты не всегда подходили мне. Все изменилось, когда я открыла для себя зарубежные сайты с одеждой. Я нашла шоурумы, где продаются те вещи, о которых мечтала на первых курсах университета», — поведала девушка.
В какой-то момент девушка закинула подальше все свои кеды и приобрела обувь на высоченных каблуках. Почему? — Всему виной комплексы.
«В школе меня называли „полторашка“ и шутили очень обидно. Я понимала, что не стоит серьезно относиться к этому, но подростковая психика не была готова к „шутливому“ буллингу», — со смущением проговорила Настя.
К слову, порой травля наносит более глубокий след, чем просто грустные воспоминания о школе. Например, Елена еще в седьмом классе решила, что выйдет замуж только за очень высокого парня.
«Обзывательства одноклассников внушили мне, что быть низкого роста — это плохо. Я вбила себе в голову, что должна выйти замуж за мужчину, который будет не ниже 1,85 метра. Мол, генетика супруга не позволит моим детям быть маленькими. Теперь вот гадаем, кто родится у „дылды“ и „малой“», — смеясь рассказала собеседница.
Лена действительно связала свою жизнь с молодым человеком, рост которого составляет 1 метр 87 сантиметров. Пока рано говорить, будут ли их дети высокими, но сейчас это уже и не важно. Девушка поняла, что рост — далеко не то, о чем стоит беспокоиться. Важнее вырасти в благоприятной атмосфере, а не в токсичном обществе, подчеркнула приморчанка.
Стоит отметить, что комплексы появляются не только у девушек. Иногда парни тоже беспокоятся из-за роста. Сергею 33 года, он успешный руководитель дорожной компании. Мужчина умело управляет своей жизнью и руководит подчиненными, но он совсем не подвластен над своими страхами.
«Когда знакомлюсь с девушками, обращаю внимание на их рост. Если пишу в сети, то вторым вопросом будет: какой у тебя рост? Девушка выше меня — табу», — заявил Сергей.
Молодой человек считает, что будет смотреться нелепо с дамой выше него, даже на пару сантиметров. Его рост — 165 сантиметров. Мужчина заявил, что ищет миниатюрную возлюбленную, чтобы их пара выглядела «органично».
Иногда низкий рост приносит не только комплексы, но и неудобства в повседневную жизнь. Виктория поделилась откровениями о насущном.
«Во-первых, шкафы. Мне в квартире пришлось учесть свой рост при разработке дизайна кухни и гардеробной. Во-вторых, магазины. Я не достаю до верхних полок, приходится просить людей достать товары. В-третьих, гардероб. Обувь 35 размера крайне редко находится в ассортименте местных бутиков. В-четвертых, мероприятия. Иногда на концертах приходится смотреть на спины людей. Сестра недавно подсказала лайфхак — приносить с собой стульчик складной и становиться на него», — смеясь рассказала девушка.
Также Вика намерена отдать свою дочь на баскетбол, ведь данный вид спорта может поспособствовать росту.
«Я училась с баскетболистом, который пошел на тренировки по фитнесу при университете. Так вот, он сказал, что вырос на два сантиметра за первый семестр. Как такое возможно? — до сих пор не понимаю», — поделилась Виктория.
День коротышек — это не просто праздник, а возможность для общества задуматься о ценности разнообразия и принятия. Он напоминает нам о том, что каждый человек, независимо от роста, имеет право на уважение и поддержку. Истории миниатюрных жителей региона показывают, как комплексы и предвзятости могут влиять на жизнь, но также подчеркивают силу духа и стремление к самопринятию.