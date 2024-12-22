«Вышла замуж за дылду из-за буллинга»: о жестокой реальности из уст жителей Приморья

День коротышек — это не просто праздник, а возможность для общества задуматься о ценности разнообразия и принятия. Он напоминает нам о том, что каждый человек, независимо от роста, имеет право на уважение и поддержку. Истории миниатюрных жителей региона показывают, как комплексы и предвзятости могут влиять на жизнь, но также подчеркивают силу духа и стремление к самопринятию.