Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов анонсировал редевелопмент еще двух участков

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на Большой Декабрьской улице запланировано возведение 75,2 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Он отметил, что здесь будут построены жилые здания общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров, а также объекты общественно-делового и коммунального назначения, суммарно занимающие 20,3 тысячи квадратных метров. Гаман подчеркнул, что среди объектов общественно-делового назначения будут созданы здания для местного отдела полиции, подстанция скорой помощи, а также магазины, кафе, мастерские и другие малые предприятия.