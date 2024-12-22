Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов анонсировал редевелопмент еще двух участков

Posted 22 декабря, 09:51
Published 22 декабря, 09:51
Modified 22 декабря, 09:51
Updated 22 декабря, 09:51
По словам Ефимова, в Пресненском районе будет создано новое благоустроенное пространство, в которое войдут жилой комплекс и общественно-деловые объекты. Проект будет реализован по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11. Объем инвестиций в реорганизацию составит 35,4 миллиарда рублей, а ежегодные доходы для бюджета города ожидаются на уровне 347,5 миллиона рублей. В результате этих мероприятий будет создано более 800 новых рабочих мест, пишет mos.ru.
Участки расположены в Центральном административном округе, недалеко от метро «Улица 1905 года».
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на Большой Декабрьской улице запланировано возведение 75,2 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Он отметил, что здесь будут построены жилые здания общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров, а также объекты общественно-делового и коммунального назначения, суммарно занимающие 20,3 тысячи квадратных метров. Гаман подчеркнул, что среди объектов общественно-делового назначения будут созданы здания для местного отдела полиции, подстанция скорой помощи, а также магазины, кафе, мастерские и другие малые предприятия.
В рамках программы КРТ формируются многофункциональные городские кварталы, где на месте промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве на разных этапах разработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Эта работа осуществляется по поручению мэра Сергея Собянина.