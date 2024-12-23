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Posted 23 декабря, 04:40

Published 23 декабря, 04:40

Modified 23 декабря, 05:17

Updated 23 декабря, 05:17

Женщину оставили в заброшенном доме в Уссурийске

Удивительная жестокость ради лайков в сети? Женщину пришлось спасать в Приморье

23 декабря 2024, 04:40
Фото: 1MI.

Женщину оставили в заброшенном доме в Уссурийске

Сюжет
Пожар
В новых медиа появились кадры с женщиной, которую оставили в неподобающих для проживания условиях в Приморье. Сотрудники администрации Уссурийска и специалисты прокуратуры выехали на место.

В Уссурийске сотрудники администрации и социальные работники оперативно отреагировали на сообщение о пожилой женщине, которую оставили в неподходящих для жизни условиях на улице Герасимчука.

Женщина оказалась вовсе не бабушкой: ей 45 лет. Пострадавшая рассказала, что ее привезли из Артема, бросили в доме и сняли видео. Ее оперативно разместили в Центре помощи нуждающимся «Добрый дом».

Материалы по делу передали в полицию для дальнейшего расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о брошенном в Приморье зайке.

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