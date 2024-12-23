Удивительная жестокость ради лайков в сети? Женщину пришлось спасать в Приморье

Posted 23 декабря, 04:40
Published 23 декабря, 04:40
Modified 23 декабря, 05:17
Updated 23 декабря, 05:17
В Уссурийске сотрудники администрации и социальные работники оперативно отреагировали на сообщение о пожилой женщине, которую оставили в неподходящих для жизни условиях на улице Герасимчука.
Женщина оказалась вовсе не бабушкой: ей 45 лет. Пострадавшая рассказала, что ее привезли из Артема, бросили в доме и сняли видео. Ее оперативно разместили в Центре помощи нуждающимся «Добрый дом».
Материалы по делу передали в полицию для дальнейшего расследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о брошенном в Приморье зайке.