Борьба с незаконными «дарителями волшебства» продолжается в Приморье

Posted 23 декабря, 07:41
Published 23 декабря, 07:41
Modified 23 декабря, 07:43
Updated 23 декабря, 07:43
В Артеме силовики продолжают бороться с незаконными торговцами елками. Минувшие выходные прошли весьма продуктивно для сотрудников полиции, — им удалось изъять 40 хвойных деревьев, которые обнаружили на несанкционированных рынках.
На нарушителей завели административные дела: осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Стоит отметить, что в Артемовском городском округе работают десять официальных площадок, где можно приобрести главный атрибут Нового года законно:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как елочные рынки мешают автомобилистам в дальневосточной столице.