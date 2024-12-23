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Posted 23 декабря, 07:41

Published 23 декабря, 07:41

Modified 23 декабря, 07:43

Updated 23 декабря, 07:43

Борьба с незаконными «дарителями волшебства» продолжается в Приморье

Борьба с незаконными «дарителями волшебства» продолжается в Приморье

23 декабря 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Десятки красоток оказались на елочных рынках нелегально в одном из городов Приморья. Однако силовики оперативно предотвратили беззаконие.

В Артеме силовики продолжают бороться с незаконными торговцами елками. Минувшие выходные прошли весьма продуктивно для сотрудников полиции, — им удалось изъять 40 хвойных деревьев, которые обнаружили на несанкционированных рынках.

На нарушителей завели административные дела: осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Стоит отметить, что в Артемовском городском округе работают десять официальных площадок, где можно приобрести главный атрибут Нового года законно:

  • улица Кирова, 26
  • улица Фрунзе, 32а
  • площадь Ленина, 7/2
  • улица 1-Рабочая, 28б
  • улица 1-Рабочая, 41
  • улица Кирова, 64а
  • улица Кирова, 23
  • улица Фрунзе, 15б
  • улица Фрунзе, 15
  • улица Севастопольская, 12б

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как елочные рынки мешают автомобилистам в дальневосточной столице.

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#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Приморский край#Елка#Нарушение
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