«Чуть не сбили, а стыдно мне»: автомобилисты не были готовы к снегу во Владивостоке

Posted 23 декабря, 07:17
Published 23 декабря, 07:17
Modified 23 декабря, 07:19
Updated 23 декабря, 07:19
Во Владивостоке выпал снег, и наконец-то он не тает. В центре города припорошило практически все улицы.
При этом к снегопаду оказались готовы не все: при попытке затормозить на склонах и поворотах машины начинает заносить. Случаются и совсем неудобные ситуации:
«Утром собиралась переходить дорогу, машины останавливаются, пропускают, уже выхожу на „зебру“, как вдруг с сопки летит машина. Видно, что водитель пытается тормозить, но авто несет. Еле успела отбежать. Вот вроде чуть не сбили, а аж стыдно стало», — рассказала редакции жительница Владивостока.
Городские службы работают над устранением последствий гололеда, специалисты «Содержание городских территорий» сообщили, что на улицах Владивостока работает техника.
Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность, снижать скорость и избегать резких маневров. Пешеходам также следует быть внимательными.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидают мороз и снег.