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Posted 23 декабря, 07:17

Published 23 декабря, 07:17

Modified 23 декабря, 07:19

Updated 23 декабря, 07:19

Снег выпал во Владивостоке, но некоторые водители были к нему не готовы

«Чуть не сбили, а стыдно мне»: автомобилисты не были готовы к снегу во Владивостоке

23 декабря 2024, 07:17
Фото: vostokmedia.com.

Снег выпал во Владивостоке, но некоторые водители были к нему не готовы

Сюжет
Автомобилисты
Во Владивостоке выпал снег. В то время как многие пешеходы радуются белым хлопьям, среди водителей к осадкам были готовы не все.

Во Владивостоке выпал снег, и наконец-то он не тает. В центре города припорошило практически все улицы.

Фото: vostokmedia.com

При этом к снегопаду оказались готовы не все: при попытке затормозить на склонах и поворотах машины начинает заносить. Случаются и совсем неудобные ситуации:

«Утром собиралась переходить дорогу, машины останавливаются, пропускают, уже выхожу на „зебру“, как вдруг с сопки летит машина. Видно, что водитель пытается тормозить, но авто несет. Еле успела отбежать. Вот вроде чуть не сбили, а аж стыдно стало», — рассказала редакции жительница Владивостока.
Фото: vostokmedia.com

Городские службы работают над устранением последствий гололеда, специалисты «Содержание городских территорий» сообщили, что на улицах Владивостока работает техника.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность, снижать скорость и избегать резких маневров. Пешеходам также следует быть внимательными.

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