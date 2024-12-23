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Posted 23 декабря, 07:19

Published 23 декабря, 07:19

Modified 23 декабря, 07:21

Updated 23 декабря, 07:21

«Дамы чуть шеи не посворачивали»: мотоциклист показал свои прелести в Приморье — фото

«Дамы чуть шеи не посворачивали»: мотоциклист показал свои прелести в Приморье — фото

23 декабря 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Снег
В Приморском крае внешний вид брутала на двухколесном транспорте впечатлил автомобилистов. Зачем он решился на эпатажный поступок? — остается только догадываться.

По Артему разъезжал, несмотря на декабрьский мороз, мотоциклист. Более того, молодой человек сел на «железного коня» почти в чем мать родила, — в сапогах, шлеме и трусах. Судя по всему, у приморца горячее сердце и закаленное тело или он просто-напросто проиграл спор, на кону которого стояла летняя поездка.

Приморцы по достоинству оценили мужчину, который продемонстрировал все свои прелести, — тело, татуировки и семейные трусы. «Дамы, наверное, шеи чуть не посворачивали», — предположил комментатор.

Фото: ussur_mikh_kray

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице ночь выдалась не только морозной, но и слегка снежной. Машины и тротуары укрыли снежинки.

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