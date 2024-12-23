«Дамы чуть шеи не посворачивали»: мотоциклист показал свои прелести в Приморье — фото

По Артему разъезжал, несмотря на декабрьский мороз, мотоциклист. Более того, молодой человек сел на «железного коня» почти в чем мать родила, — в сапогах, шлеме и трусах. Судя по всему, у приморца горячее сердце и закаленное тело или он просто-напросто проиграл спор, на кону которого стояла летняя поездка.