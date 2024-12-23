«Дамы чуть шеи не посворачивали»: мотоциклист показал свои прелести в Приморье — фото

Posted 23 декабря, 07:19
Published 23 декабря, 07:19
Modified 23 декабря, 07:21
Updated 23 декабря, 07:21
По Артему разъезжал, несмотря на декабрьский мороз, мотоциклист. Более того, молодой человек сел на «железного коня» почти в чем мать родила, — в сапогах, шлеме и трусах. Судя по всему, у приморца горячее сердце и закаленное тело или он просто-напросто проиграл спор, на кону которого стояла летняя поездка.
Приморцы по достоинству оценили мужчину, который продемонстрировал все свои прелести, — тело, татуировки и семейные трусы. «Дамы, наверное, шеи чуть не посворачивали», — предположил комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице ночь выдалась не только морозной, но и слегка снежной. Машины и тротуары укрыли снежинки.