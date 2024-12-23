Дом сгорел из-за одной сигареты: жуткий пожар унес жизнь мужчины в Приморье

Posted 23 декабря, 03:28
Published 23 декабря, 03:28
Modified 23 декабря, 04:23
Updated 23 декабря, 04:23
В Дальнереченском городском округе 19 декабря в районе остановки «Дачная» произошел трагический пожар. Пламя вспыхнуло в дачном домике, в результате погиб мужчина.
Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении. Пожар охватил площадь 26 квадратных метров. Тело погибшего спасатели обнаружили во время тушения.
МЧС напоминает о важности безопасности при курении: обязательно убедитесь, что сигарета потушена, оборудуйте место для курения пепельницей и установите пожарный извещатель у себя дома.
Ранее «Восток-Медиа» писало о трагедии, к которой привел пожар в Приморском крае.