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Posted 23 декабря, 03:28

Published 23 декабря, 03:28

Modified 23 декабря, 04:23

Updated 23 декабря, 04:23

Трагический пожар стал смертельным для жителя Приморья

Дом сгорел из-за одной сигареты: жуткий пожар унес жизнь мужчины в Приморье

23 декабря 2024, 03:28
Фото: Изображение Midjourney.

Трагический пожар стал смертельным для жителя Приморья

Сюжет
Пожар
Дачный дом загорелся в одном из районов Приморья В результате жуткого пожара погиб мужчина.

В Дальнереченском городском округе 19 декабря в районе остановки «Дачная» произошел трагический пожар. Пламя вспыхнуло в дачном домике, в результате погиб мужчина.

Фото: mchs_vdk

Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении. Пожар охватил площадь 26 квадратных метров. Тело погибшего спасатели обнаружили во время тушения.

МЧС напоминает о важности безопасности при курении: обязательно убедитесь, что сигарета потушена, оборудуйте место для курения пепельницей и установите пожарный извещатель у себя дома.

Ранее «Восток-Медиа» писало о трагедии, к которой привел пожар в Приморском крае.

Дом вспыхнул рано утром: трагический пожар произошел в Приморском крае
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