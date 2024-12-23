«Единая Россия» готовит меры поддержки студенческих семей

«В Приморском крае прошло большое количество мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей. Это были и фестивали для многодетных семей, которые направлены на популяризацию семейного спорта, совместный активный отдых. Отмечу, что при поддержке секретаря регионального отделения „Единой России, губернатора Приморья Олега Кожемяко открылся первый в Приморском крае семейный МФЦ. Для нашего города это уникальное событие, которого ждали многие: многодетные, семьи участников СВО и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ключевое внимание мы уделяем поддержке детям, отцы которых сейчас защищают нашу Родину. Это не только развлекательные мероприятия, такие как отдых в санаториях, новогодние праздники, это серьёзная юридическая, психологическая, социологическая поддержка таких семей. Для нас важно не потеряться в момент, когда семья попадает в трудную жизненную ситуацию, и протянуть руку помощи — поддержать, помочь, приободрить. Дать почувствовать, что они не одни, а мы вместе!“ — поделилась региональный координатор партпроекта „Крепкая семья“ Жанна Ивашкина.