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Posted 23 декабря, 18:47

Published 23 декабря, 18:47

Modified 23 декабря, 18:47

Updated 23 декабря, 18:47

«Единая Россия» готовит меры поддержки студенческих семей

«Единая Россия» готовит меры поддержки студенческих семей

23 декабря 2024, 18:47
Фото: ER.RU.
Итоги работы по оказанию помощи семьям с детьми стали основной темой рассмотрения на заседании профильной комиссии генсовета партии «Единая Россия». В 2024 году партия обеспечила принятие более 50 законов в этой сфере.

Также разговор зашел о планах на 2025 год. Семейная политика по-прежнему остается приоритетным направлением в работе партии, зафиксированным в народной программе. Об этом пишет mkset.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев указал основные направления деятельности, в числе которых поддержка детей участников спецоперации, претворение в жизнь программы семейной ипотеки, а также решение проблем детской безопасности. Особо он акцентировал внимание на статусе студенческих семей.

«Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать», — напомнил Якушев, подчеркнув, что партия продолжит наблюдать за ходом реализации программы семейной ипотеки, в отношении которой президент дал распоряжение снять лимиты. Кроме этого, в партии планируют обеспечить решение вопросов детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности.

Глава профильной комиссии, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова заявила, что в 2024 году в партии были приняты более 50 новых законов в области защиты семьи. Еще более 100 инициатив проходят этап разработки.

Помимо этого, президент обозначил поддержку инициативы «Единой России» и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи, сказано на сайте партии ER.RU.

Также партия подготовила региональные меры по выравниванию поддержки членов семей участников спецоперации и условий их предоставления. В топе самых популярных мер упоминаются организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми участников специальной операции в детских садах, льготы при оплате питания и многие другие.

«В Приморском крае прошло большое количество мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей. Это были и фестивали для многодетных семей, которые направлены на популяризацию семейного спорта, совместный активный отдых. Отмечу, что при поддержке секретаря регионального отделения „Единой России, губернатора Приморья Олега Кожемяко открылся первый в Приморском крае семейный МФЦ. Для нашего города это уникальное событие, которого ждали многие: многодетные, семьи участников СВО и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ключевое внимание мы уделяем поддержке детям, отцы которых сейчас защищают нашу Родину. Это не только развлекательные мероприятия, такие как отдых в санаториях, новогодние праздники, это серьёзная юридическая, психологическая, социологическая поддержка таких семей. Для нас важно не потеряться в момент, когда семья попадает в трудную жизненную ситуацию, и протянуть руку помощи — поддержать, помочь, приободрить. Дать почувствовать, что они не одни, а мы вместе!“ — поделилась региональный координатор партпроекта „Крепкая семья“ Жанна Ивашкина.

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