Ефимов: В Тимирязевском районе ведется переселение москвичей в новый ЖК по реновации

Posted 23 декабря, 19:39
Published 23 декабря, 19:39
Modified 23 декабря, 19:39
Updated 23 декабря, 19:39
Он рассказал, что новый жилой комплекс на Дмитровском шоссе выступает пятой по счету новостройкой в районе, предназначенной под заселение по программе реновации. Как сообщает www.mos.ru, в новые квартиры смогут переехать порядка 180 москвичей, которые ранее проживали в двух старых домах на Линейном проезде. В общей сложности в Тимирязевском районе в программу реновации входит 45 домов, а новое жилье получат 8,2 тысячи граждан.
Рядом с ЖК обустроили площадку для детей, зону для занятий спортом и территорию для отдыха местных жителей. Вокруг двухсекционной постройки посажено 650 деревьев и кустарников.
В новостройке обустроено 153 квартиры, включая жилые объекты для маломобильных граждан, площадью 8,8 тысячи квадратных метров. Жилой дом построили в развитом городском районе, где есть вся необходимая для населения инфраструктура, недалеко находятся столичные городские вокзалы Окружная и Петровско-Разумовская. Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский пообещал, что на первых нежилых этажах новостройки разместят различные заведения для обслуживания граждан.
Речь идет о комфортном жилье с усовершенствованной отделкой по стандартам программы реновации. В квартирах смонтировано освещение, установлена сантехника, есть электрическая плита.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на первом этаже жилого здания по адресу Дмитровское шоссе, дом 55, работает центр информирования по переселению. В этом учреждении квалифицированные работники будут оказывать консультационную поддержку участникам программы реновации при возникающих при оформлении документов и переезде сложностях. Помимо этого, будущим новоселам доступен суперсервис «Переезд по программе реновации» на mos.ru.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что все новые ЖК, которые сейчас строятся по программе реновации, будут обустроены всеми нужными для семейного проживания объектами инфраструктуры: детсадами, школами и социально-культурными учреждениями.