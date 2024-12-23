Ефимов: В Тимирязевском районе ведется переселение москвичей в новый ЖК по реновации

Он рассказал, что новый жилой комплекс на Дмитровском шоссе выступает пятой по счету новостройкой в районе, предназначенной под заселение по программе реновации. Как сообщает www.mos.ru, в новые квартиры смогут переехать порядка 180 москвичей, которые ранее проживали в двух старых домах на Линейном проезде. В общей сложности в Тимирязевском районе в программу реновации входит 45 домов, а новое жилье получат 8,2 тысячи граждан.