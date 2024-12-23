Федеральная торговая сеть в Приморье намерена «опереться» на местный бизнес

Как отмечают представители сети, сегодня все территории Дальнего Востока им абсолютно понятны и ясны. Самой сложной из всех регионов они однозначно называют Магадан — малое количество населения, помноженное на тяжелые логистические условия это настоящий вызов, который нельзя принимать без предварительной подготовки. Но и с этим они намерены справиться уже в недалеком будущем.