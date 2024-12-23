Федеральная торговая сеть в Приморье намерена «опереться» на местный бизнес

Posted 23 декабря, 00:12
Published 23 декабря, 00:12
Modified 23 декабря, 00:14
Updated 23 декабря, 00:14
Встреча собрала не меньше сотни предпринимателей со всех уголков Дальнего Востока — благо повод более чем значимый. Торговая сеть презентовала свою программу франчайзинга, причем не только в ее классическом варианте, но и новое решение специально для Дальнего Востока.
Исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка» на территории Дальнего Востока Антон Безрядин отметил, что торговая сеть в 2024 году намерена серьезно расширить своё присутствие. Причем в работе она намерена опираться в первую очередь на местный бизнес, используя новый интересный инструмент — мастер-франшизу.
«Мастер-франшиза идеально подходит для таких территорий, как Магадан, Камчатка и Сахалин, — комментирует исполнительный директор по территории Дальнего Востока Антон Безрятин. — В этих регионах мы не будем открывать собственные магазины, чтобы не создавать конкуренцию партнёрам и не канибализировать местный бизнес».
Главной сложностью для работы в удалённых регионах остаётся логистика. Например, доставка товаров на Сахалин возможна только паромами или самолётами. Это влияет на себестоимость продукции, но не останавливает другие сети.
«На Сахалине проживает порядка 500–600 тысяч человек, и там уже работают успешные местные сети. Если они справляются, то и мы, как один из лидеров рынка, сможем адаптироваться к таким условиям», — уверен представитель сети.
В Приморском крае «Пятёрочка» уже успешно функционирует, в том числе благодаря «инвестиционному климату», о котором достаточно емко высказался приглашенный на мероприятие руководитель регионального министерства по работе с проектами МСП.
«Приморский край — один из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в России. На территории региона действует более 90 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а в этой сфере занято свыше 350 тысяч человек. Каждый третий предприниматель Дальнего Востока работает именно в Приморье. Кроме того, в крае зарегистрировано более 114 тысяч самозанятых, что является рекордным показателем на Дальнем Востоке», — отметил представитель власти.
Он также подчеркнул, что благодаря активному внедрению инновационных решений и созданию комфортной среды для бизнеса, Приморский край продолжает укреплять свои позиции как один из наиболее привлекательных регионов для предпринимателей. Участники встречи отметили готовность власти к открытому диалогу и гибкому подходу в разработке мер поддержки.
«Наша цель — сделать Приморье точкой роста для малого и среднего бизнеса в России, и мы будем продолжать работать в этом направлении», — подытожил руководитель отдела.
Стоит отметить, что расширение федерального «трека» в регионах поможет развивать малый и средний бизнес на Дальнем Востоке. В условиях сложной логистики и удалённости регионов поддержка федерального бренда может стать весомым преимуществом для местных предпринимателей. При этом обе модели взаимодействия — классическая и мастер-франшиза, «уже обкатанные на земле» позволят ускорить развитие сети в регионах, где она ранее была представлена ограниченно.
Как отмечают представители сети, сегодня все территории Дальнего Востока им абсолютно понятны и ясны. Самой сложной из всех регионов они однозначно называют Магадан — малое количество населения, помноженное на тяжелые логистические условия это настоящий вызов, который нельзя принимать без предварительной подготовки. Но и с этим они намерены справиться уже в недалеком будущем.