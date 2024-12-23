Главное не заболеть: морозы до -39°С ударят по Приморью

Posted 22 декабря, 23:25
Published 22 декабря, 23:25
Modified 22 декабря, 23:27
Updated 22 декабря, 23:27
23 декабря на погоду в Приморье будет влиять гребень антициклона. В крае преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха утром -13…-19°C, днем -5…-19°C.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура в городе опустилась до -13…-15°C, днем ожидается -7…-9°C. С ветром будет казаться, что в городе существенно холоднее.
В Уссурийске также переменная облачность без осадков, с ттемпературой до -18…-20°C, днем воздух прогреется до -7…-9°C.
Находка встретит день с переменной облачностью и температурой -13…-15°C, днем в городе потеплеет до -5…-7°C.
Жителям региона рекомендуют одеваться теплее и стараться не проводить на морозе слишком много времени.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по мнению народного синоптика, Приморье ждет кардинальное изменение климата.