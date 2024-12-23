Итоги благоустройства: 100 площадок и лестниц появилось во Владивостоке в 2024 году

Второй проект — на Ватутина. Работы здесь практически заканчивают. Мэр Владивостока подчеркнул, что это хороший транзитный сквер с мощной инфраструктурой. И хотя все работы с бетонированием в этом сезоне завершены, работы на площадке не прекращаются, сейчас рабочие устанавливают малые архитектурные формы и освещение. Константин Шестаков отметил, что весной будущего года жителям города уже можно обратить внимание на этот сквер.