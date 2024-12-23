Итоги благоустройства: 100 площадок и лестниц появилось во Владивостоке в 2024 году

Posted 23 декабря, 01:42
Published 23 декабря, 01:42
Modified 23 декабря, 03:16
Updated 23 декабря, 03:16
Три важных проекта благоустройства было реализовано в дальневосточной столице в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Константин Шестаков отметил, что каждое из направлений показало себя достаточно ярко, и назвал главные достижения в реализации этих проектов.
«Первое — это площадка на Жигура, она уже сдана, это транзитный сквер. Наша ключевая задача соединить Третью Рабочую и Баляева, двигаться как можно дальше на этом направлении. Мы постарались сделать прямо протяженный участок этой улицы», — отметил глава Владивостока.
Второй проект — на Ватутина. Работы здесь практически заканчивают. Мэр Владивостока подчеркнул, что это хороший транзитный сквер с мощной инфраструктурой. И хотя все работы с бетонированием в этом сезоне завершены, работы на площадке не прекращаются, сейчас рабочие устанавливают малые архитектурные формы и освещение. Константин Шестаков отметил, что весной будущего года жителям города уже можно обратить внимание на этот сквер.
«Прогуляйтесь по территории, обратите внимание на инфраструктуру, сформируйте собственное впечатление, а хотели бы вы подобный проект, например, рядом со своим домом», — сказал мэр.
Третий значимый проект благоустройства, который завершается прямо семимильными шагами — сквер на Кирова. Константин Шестаков называет его одним из самых серьезных и противоречивых проектов, который вызывал много споров, необходимости внесения корректировок.
По краевой программе «1000 дворов» было создано более ста площадок, а всего за три года более пятисот площадок.
«В этом году, как всегда, направление традиционное, это асфальтирование и создание ливневок, и это пользуется безусловным приоритетом у жителей города. Второе направление — это создание инфраструктуры для детей, это детские площадки, это установка МАФов для мам, которые гуляют с детьми. Ну и третье направление — это спортивные площадки, вот там три блока традиционно, которые пользуются спросом», — подчеркнул Констатин Шестаков.
Во Владивостоке идут и другие, не менее значимые работы по благоустройству. В 2024 году в дальневосточной столице:
“Тысячи растений мы высадили в текущем году. Конечно, в первую очередь, это крупномеры. Они расположены на наших магистральных улицах. Давайте посмотрим, как они переживут зиму. В случае, если что-то пойдет не так, мы, безусловно, заменим. Но, тем не менее, искренне хотелось бы показать городу новый подход в этом направлении, чтобы мы высаживали уже взрослые деревья для того, чтобы результат был виден и достаточно быстро. Мы решили сделать акцент на липы в этом году, на хвойные разные. Это и елки, это и сосна густоцветковая, на многих развязках вы их можете увидеть», — рассказал глава Владивостока.
В 2025 году владивостокцев ожидают другие яркие и важные проекты благоустройства. Так будет благоустроена площадка на Кутузова, недалеко от кинотеатра Нептун, на подъезде к Некрасовскому путепроводу, где установлены топиарные фигуры коней будет благоустроен сквер. Появится площадка на Борисенко, 102, примыкающая к энергетическому колледжу.
«По нацпроекту голосование завершилось. Только вдумайтесь, за срок реализации нацпроекта за последние три года в голосовании участвовало 200 тысяч человек. Это действительно беспрецедентный отклик от жителей нашего города», — подчеркнул Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что мастер-план Владивостока — главный документ, по которому идет развитие города. В 2024 году в городе немало сделано в рамках выполнения всех обозначенных в мастер-плане направлений, по которым идет в будущее наш город.