Картина дня в Приморье: виновник потопа, золотая корюшка и оторванные руки

Posted 23 декабря, 11:15
Published 23 декабря, 11:15
Modified 23 декабря, 11:17
Updated 23 декабря, 11:17
Виновника потопа в районе Семь ветров в Уссурийске задержали
В Приморье продолжается следствие в отношении виновника серьезной аварии. Следствие установило, что его действия привели к затоплению целого микрорайона в Уссурийске. Ущерб превысил 400 миллионов рублей.
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В полиции позже сообщили, что обращений по факту подобного происшествия не поступало.