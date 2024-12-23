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Posted 23 декабря, 11:15

Published 23 декабря, 11:15

Modified 23 декабря, 11:17

Updated 23 декабря, 11:17

Картина дня в Приморье: виновник потопа, золотая корюшка и оторванные руки

Картина дня в Приморье: виновник потопа, золотая корюшка и оторванные руки

23 декабря 2024, 11:15
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Виновника потопа в районе Семь ветров в Уссурийске задержали

В Приморье продолжается следствие в отношении виновника серьезной аварии. Следствие установило, что его действия привели к затоплению целого микрорайона в Уссурийске. Ущерб превысил 400 миллионов рублей.

Обвиняемого в затоплении целого микрорайона в Уссурийске задержали
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Корюшку продают подозрительно дорого в Приморье

Замороженную корюшку стали продавать по цене свыше тысячи рублей за килограмм в Приморье. Покупателей такие расценки шокировали.

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Во Владивостоке «взрывная шалость» обернулась жуткими последствиями. После опасного досуга приморец отправился в больницу.

В полиции позже сообщили, что обращений по факту подобного происшествия не поступало.

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