Корюшка теперь деликатес? Цены на рыбу шокировали жителей Приморья — фото

Posted 23 декабря, 06:27
Published 23 декабря, 06:27
Modified 23 декабря, 06:30
Updated 23 декабря, 06:30
Во Владивостоке цены на корюшку превысили 1000 рублей за килограмм, что вызвало обеспокоенность среди жителей. В одном из магазинов в районе Второй Речки покупатели удивились поразительно высоким ценам на рыбу. Фото прилавка они поделились в сети.
Чем вызваны такие цены, люди не знают. Некоторые приморцы утверждают, что в другом месте покупали точно такую же рыбу гораздо дешевле.
«В другом месте по 700 брали, даже не знаю, почему везде настолько разная цена», — пишут комментаторы в новых медиа.
«Еще летом корюшку за 600 рублей покупала…»;
«За свежую еще понимаю, а за мороженую столько бы не отдала», — говорят приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительно высоких ценах на красную икру. Многие покупатели остались в безмолвном шоке от них.