Корюшка теперь деликатес? Цены на рыбу шокировали жителей Приморья — фото

Во Владивостоке цены на корюшку превысили 1000 рублей за килограмм, что вызвало обеспокоенность среди жителей. В одном из магазинов в районе Второй Речки покупатели удивились поразительно высоким ценам на рыбу. Фото прилавка они поделились в сети.