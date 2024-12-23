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Posted 23 декабря, 06:27

Published 23 декабря, 06:27

Modified 23 декабря, 06:30

Updated 23 декабря, 06:30

Корюшку продают по удивительно высоким ценам в Приморском крае

Корюшка теперь деликатес? Цены на рыбу шокировали жителей Приморья — фото

23 декабря 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney.

Корюшку продают по удивительно высоким ценам в Приморском крае

Сюжет
Рыба
Замороженную корюшку стали продавать по цене свыше тысячи рублей за килограмм в Приморье. Покупателей такие расценки шокировали.

Во Владивостоке цены на корюшку превысили 1000 рублей за килограмм, что вызвало обеспокоенность среди жителей. В одном из магазинов в районе Второй Речки покупатели удивились поразительно высоким ценам на рыбу. Фото прилавка они поделились в сети.

Фото: vtoryak.vdk

Чем вызваны такие цены, люди не знают. Некоторые приморцы утверждают, что в другом месте покупали точно такую же рыбу гораздо дешевле.

«В другом месте по 700 брали, даже не знаю, почему везде настолько разная цена», — пишут комментаторы в новых медиа.
«Еще летом корюшку за 600 рублей покупала…»;
«За свежую еще понимаю, а за мороженую столько бы не отдала», — говорят приморцы.

Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительно высоких ценах на красную икру. Многие покупатели остались в безмолвном шоке от них.

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