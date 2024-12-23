«Красиво, но проблем не оберется»: штраф за красоту пророчат автомобилисту в Приморье

Дальневосточная столица становится все краше и краше. Город активно готовится к наступлению главного праздника. Новогодняя атрибутика появляется не только на домах муниципалитета, но и на автомобилях. Так, один из приморских владельцев покрыл «железную ласточку» светящимися гирляндами. Броский седан колесит по улицам и вызывает восторг у окружающих. Ведь не каждый день можно увидеть подобное на машинах.