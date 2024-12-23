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Posted 23 декабря, 01:52

Published 23 декабря, 01:52

Modified 23 декабря, 01:54

Updated 23 декабря, 01:54

Водитель опасно украсил машину во Владивостоке

«Красиво, но проблем не оберется»: штраф за красоту пророчат автомобилисту в Приморье

23 декабря 2024, 01:52
Фото: vostokmedia.com.

Водитель опасно украсил машину во Владивостоке

Сюжет
Новый год
Во Владивостоке автолюбитель серьезно подошел к подготовке к Новому году. Чего не скажешь о его знаниях ПДД.

Дальневосточная столица становится все краше и краше. Город активно готовится к наступлению главного праздника. Новогодняя атрибутика появляется не только на домах муниципалитета, но и на автомобилях. Так, один из приморских владельцев покрыл «железную ласточку» светящимися гирляндами. Броский седан колесит по улицам и вызывает восторг у окружающих. Ведь не каждый день можно увидеть подобное на машинах.

К слову, без критики не обошлось. Некоторые комментаторы заявили, что подобные инициативы «пахнут колхозом». А кто-то напомнил о том, что хозяина транспорта, вероятнее всего, привлекут к административной ответственности за нарушение ПДД.

Фото: dpsvl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что порой украшения машин вызывают бурю эмоций у жителей Владивостока. Один из подобных случаев произошел поздним вечером у магазина.

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