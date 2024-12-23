«Красиво, но проблем не оберется»: штраф за красоту пророчат автомобилисту в Приморье

Posted 23 декабря, 01:52
Published 23 декабря, 01:52
Modified 23 декабря, 01:54
Updated 23 декабря, 01:54
Дальневосточная столица становится все краше и краше. Город активно готовится к наступлению главного праздника. Новогодняя атрибутика появляется не только на домах муниципалитета, но и на автомобилях. Так, один из приморских владельцев покрыл «железную ласточку» светящимися гирляндами. Броский седан колесит по улицам и вызывает восторг у окружающих. Ведь не каждый день можно увидеть подобное на машинах.
К слову, без критики не обошлось. Некоторые комментаторы заявили, что подобные инициативы «пахнут колхозом». А кто-то напомнил о том, что хозяина транспорта, вероятнее всего, привлекут к административной ответственности за нарушение ПДД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что порой украшения машин вызывают бурю эмоций у жителей Владивостока. Один из подобных случаев произошел поздним вечером у магазина.