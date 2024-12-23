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Posted 23 декабря, 02:13

Published 23 декабря, 02:13

Modified 23 декабря, 02:15

Updated 23 декабря, 02:15

Шестидневная рабочая неделя ожидает жителей Приморского края

«Ложка дегтя» перед Новым годом: длинная рабочая неделя началась в Приморье

23 декабря 2024, 02:13
Фото: Изображение Midjourney.

Шестидневная рабочая неделя ожидает жителей Приморского края

Сюжет
Новый год
Главный праздник года вот-вот наступит. Однако приморцам предстоит пройти испытание перед наступлением новогодних выходных. Почему? — узнаете в материале.

Совсем скоро россияне уйдут на заслуженный отдых, — 11 дней новогодних каникул. Многие жители Приморья с нетерпением ждут 29 декабря, когда наступят выходные. Но до дня «Х» осталось не пять привычных рабочих дней, а целых шесть.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему в праздничные выходные вошло 31 декабря и почему они закончатся 8 января. К слову, в 2025 году День защитника Отечества и Восьмое марта пройдут без дополнительных выходных. Зато майские праздники окажутся весьма длинными.

Шестидневная рабочая неделя перед Новым годом ждет жителей Приморья
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#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Выходные#День защитника Отечества#Приморский край#Приморье#Майские праздники
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