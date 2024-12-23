«Ложка дегтя» перед Новым годом: длинная рабочая неделя началась в Приморье

Posted 23 декабря, 02:13
Published 23 декабря, 02:13
Modified 23 декабря, 02:15
Updated 23 декабря, 02:15
Совсем скоро россияне уйдут на заслуженный отдых, — 11 дней новогодних каникул. Многие жители Приморья с нетерпением ждут 29 декабря, когда наступят выходные. Но до дня «Х» осталось не пять привычных рабочих дней, а целых шесть.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему в праздничные выходные вошло 31 декабря и почему они закончатся 8 января. К слову, в 2025 году День защитника Отечества и Восьмое марта пройдут без дополнительных выходных. Зато майские праздники окажутся весьма длинными.