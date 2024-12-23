Мечтаем у вас побывать: как москвичи встретили журналиста из Владивостока

Когда журналистов пригласили пройти в конференц-зал на прямой эфир, им предстояло выстоять еще одну очередь. Настроение у представителей СМИ было бодрое — каждый верил в то, что ему посчастливится задать вопрос. Многие журналисты пытались прогнозировать, чему будет посвящена нынешняя пресс-конференция, какие вопросы будут звучать. Журналистка из Казани предположила, что в этом году на прямой линии будет звучать много вопросов про СВО.