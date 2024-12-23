Мечтаем у вас побывать: как москвичи встретили журналиста из Владивостока

Posted 22 декабря, 22:20
Published 22 декабря, 22:20
Modified 22 декабря, 22:20
Updated 22 декабря, 22:20
В этом году пресс-конференция с Владимиром Путиным была объединена с прямой линией, вопросы задать могли, как журналисты российских и зарубежных СМИ, так и простые жители России. Сетевому изданию «Восток-Медиа» снова выпала честь представлять Приморье на этом важном для страны и всего мирового сообщества, историческом мероприятии. Отметим, что несколько человек от края получили аккредитацию на «Итоги года».
Светлана Иршенко — специальный корреспондент нашего издания, получившая возможность задать свой вопрос президенту, на днях вернулась из Москвы. По ее словам, участие в пресс-конференции с президентом это не только прекрасный опыт для журналиста, но и возможность достойно представить свой регион.
Девятичасовой перелет из Владивостока в Москву красноречиво показал, почему не все, кто хочет побывать в Приморье, решаются приехать в дальневосточную столицу. Путь был довольно трудным. Москва встретила метелью, холодом и пробками.
«Не ожидала, что в столице так холодно. Меня знакомые предупреждали, что декабрь в Москве довольно неприятный месяц на погоду. Сырой ветер здесь просто пробирает до костей. Но меня согревало довольно трепетное отношение москвичей к гостям из далекого Владивостока. Именно поэтому с первых минут пребывания в этом огромном и заснеженном городе я почувствовала себя как дома», — рассказала Светлана Иршенко.
Корреспондент признается, что практически каждый житель столицы, с кем ей довелось побеседовать, с теплом и душевным трепетом относится к Владивостоку и его жителям.
«В самолете разговорилась с москвичкой Ольгой, она уже третий раз побывала в нашем городе у моря. Первый раз поехала туда увидеться с родственниками, а затем уже — по любви к морю и нашим мостам. С восторгом она рассказывала мне, что ей понравилось — впечатлил океанариум, в первую очередь, своим дельфинарием и тем, что только во Владивостоке белухи могут размножаться в неволе», — отметила журналист, добавив, что это, заслуга работников океанариума, которые создают для морских животных лучшие условия.
Водители такси в Москве все, как один жаловались на пробки в городе, утверждая, что именно сейчас город наполнился практически максимальным количеством автотранспорта — началась предновогодняя суета, москвичи готовятся к праздникам и предстоящим каникулам.
«Только когда мы в этой пробке „встали“ в центре города, я спросила — это и есть ваши пробки? По-нашему, по владивостокски, такая пробка называется плотное движение. Просто вы не были во Владивостоке, и не получили нашей, дальневосточной закалки пробками — сказала я водителю. На что таксист мне рассказал, что службы такси Москвы с большим удовольствием берут на работу водителей из Владивостока, потому что именно они лучше всех справляются со столичными пробками. Вообще, мне всю поездку везло на разговорчивых жителей Москвы, которые искренне радовались, когда узнавали, что я из Владивостока», — отметила Светлана Иршенко.
Для того, чтобы попасть на пресс-конференцию с президентом, нашему корреспонденту удалось пройти трехступенчатую проверку, еще будучи в Приморье, а потом — приехав в Москву — все круги проверок на пунктах пропуска. Это не удивительно, ведь предстояло быть в непосредственной близости от главы государства, поэтому ко всем формальностям Светлана отнеслась с пониманием.
«У меня есть опыт участия в Восточном экономическом форуме, где уровень безопасности довольно высокий — ничего лишнего никому не пронести, вплоть до того, что при каждом входе приходилось включать и демонстрировать рабочий ноутбук. В Москве же это беспрецедентные меры. Полиция и ФСО, вооруженные до зубов, встречали на каждом КПП — сначала в пункте сдачи ПЦР на „ковид“, грипп и ОРВИ, а затем уже на подходах в Гостиный двор, где непосредственно проходила пресс-конференция. А чтобы попасть туда, нужно было еще и очередь отстоять, которая тянулась на десятки метров от Гостиного двора», — подчеркнула журналист.
Журналисты, участники пресс-конференции, хоть и пришли к Гостиному двору заранее, все равно выстроились в очередь из нескольких десятков человек, причем поток людей постоянно увеличивался. Здесь, кстати, были не только те, кто аккредитовался на мероприятие, чтобы задать вопрос Владимиру Путину, но и сотрудники — из обслуживающего персонала. Стоя в очереди Светлана разговорилась с женщиной, работающей в службе обеспечения питанием участников пресс-конференции.
«В какой восторг она пришла, когда узнала, что я из Владивостока. Рассказала, что давно хочет побывать в нашем городе, но расстояние и стоимость билетов на самолет ее останавливает. А еще москвичка призналась мне в любви — к конфетам „Птичье молоко“ от „Приморского кондитера“. Оказывается жители столицы, как и большинство приморцев, открыв коробочку этих конфет, сначала выбирают с белой начинкой, потом съедают с коричневой, а желтые „птички“ оставляет на потом. Кстати, именно у нее охрана изъяла из сумки сигареты, вот такой строгий был контроль», — рассказала Светлана Иршенко.
В холле Гостиного двора перед конференц-залом вовсю кипела работа — коллеги-журналисты искали интересные сюжеты и персонажей для своих репортажей. А выбор был велик. Представители республик приехали в своих национальных костюмах в надежде привлечь внимание главы государства и его пресс-секретаря, чтобы получить заветный микрофон.
Очень яркой была дама в мордовском национальном костюме, который смотрелся очень интересно. А вот беременная журналистка иностранного СМИ произвела настоящий фурор — женщина призналась, что очень уважает российского президента, и следует его распоряжениям.
«2024 год объявлен Владимиром Путиным Годом Семьи, вот и я последовала примеру многих россиян, готовилась к пресс-конференции серьезно», — улыбнулась журналист, поглаживая свой животик.
Наш корреспондент тоже привлек внимание телевизионщиков.
«Я сидела в сторонке и буквально на коленках рисовала таблички. Дело в том, что перед пресс-конференцией в прошлом году у моего коллеги Алексея Писарева все таблички, подготовленные заранее, изъяли на пункте пропуска. В этом году мы решили не рисковать, и написать табличку непосредственно перед мероприятием. И вот в момент, когда с помощью фломастера я писала слово Владивосток, ко мне подошла журналист телевизионного канала. Ее удивило, что я так издалека приехала в Москву. Интересовал вопрос, который я собиралась задать Владимиру Путину, а также насколько сильно я волнуюсь», — отметила Светлана.
Волнение, действительно присутствовало, дело-то серьезное — привлечь внимание, чтобы дали микрофон, а потом не запнуться, задавая вопрос. Некоторые из коллег также сидели в стороне от основной массы журналистов, которые записывали короткие интервью и стендапы, и зачитывали вопросы, подготовленные заранее.
«В ходе пресс-конференции один из журналистов особенно волновался, сильно запинаясь и забывая слова. Ему сочувствовал весь зал, коллеги знали, как сложно взять себя в руки в такой важный момент», — отметила Светлана.
Когда журналистов пригласили пройти в конференц-зал на прямой эфир, им предстояло выстоять еще одну очередь. Настроение у представителей СМИ было бодрое — каждый верил в то, что ему посчастливится задать вопрос. Многие журналисты пытались прогнозировать, чему будет посвящена нынешняя пресс-конференция, какие вопросы будут звучать. Журналистка из Казани предположила, что в этом году на прямой линии будет звучать много вопросов про СВО.
«Это логично, геополитическая ситуация требует того, чтобы наш президент выразил свою позицию по поводу хода специальной военной операции. Считаю также, что дадут слово и иностранным СМИ, что тоже вполне ожидаемо», — подчеркнула журналистка.
Перед поездкой в Москву нашему корреспонденту предстояло подготовить вопрос для главы государства. Была проделана большая работа — Светлана опросила своих коллег и читателей «Восток-Медиа». Большую часть опрошенных волновала тема жилья — купить квартиру в Приморье, а тем более в его сердце — городе Владивостоке без участия в программе льготного кредитования, очень проблематично.
«Мой вопрос был связан с Дальневосточной ипотекой — с одной стороны эта программа дает хорошую возможностью приобрести жилье на очень выгодных условиях, а с другой стороны ДВ-ипотека стала мощнейшим драйвером для развития жилищного строительства. А это, в свою очередь, привело к росту цен на рынке недвижимости. Я хотела спросить у Владимира Владимировича, можно ли на федеральном уровне ввести программу по сдерживаю цен на жилье», — рассказала Светлана.
На этот вопрос ответа пока нет. И никто не может точно сказать, что сыграет — внешний вид, цвет одежды или табличка. Нет никакой гарантии, что заветный микрофон достанется тому или другому участнику.
«В зале кто во что горазд пытались привлечь внимание Дмитрия Пескова, который модерировал большую часть пресс-конференции и выбирал из зала, кто сможет задать вопрос. Ни яркое одеяние, и выразительная табличка, а в зале были разные, даже светящиеся таблички, ничего из этого не сыграло. Я сидела рядом с корреспондентом британского СМИ — ВВС, мы с ним одновременно тянули таблички, но Дмитрий Песков никому из нас слова не дал. А вот Владимир Владимирович обратил внимание на иностранца, дав ему микрофон и пояснив, что враждебное СМИ вечно „нападает“ на Россию, поэтому он ответит на его вопрос», — рассказала Светлана Иршенко.
Почти четыре с половиной часа длился прямой эфир, и все это время Владимир Путин говорил почти без остановки.
«Работоспособность главы нашего государства просто поражает, ведь это очень серьезная нагрузка, тяжелая работа. Пока не окажешься там, в зале „Итогов года“, это так не ощущается». Я, кроме того, что постоянно, на протяжении всего мероприятия держала свою табличку, еще отвечала своим многочисленным знакомым, которые на «ватсап» писали мне и просили показать пресс-конференцию изнутри. Я всем отправила фото и видео и выразила свое восхищение нашим президентом», — подчеркнула Светлана.
«Отправляясь в Москву, меня очень многие просили задать тот или иной вопрос, но кроме того, было много просьб развенчать миф о том, что ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным является записью, постановкой, заранее написанным сценарием. Скажу всем и сразу — это не запись, это действительно прямой эфир, в ходе которого в режиме реального времени президент отвечает на вопросы из зала или поступающие по видео и телефонной связи. Нет никакого сценария, „билетиков“ на микрофон, „своих“ и „не своих“, — рассказала журналист.
Домой Светлана возвращалась с большим нетерпением, Москва, конечно, большой, красивый, современный город, но Владивосток — родной дом, а дома всегда лучше. Ожидая посадки на свой рейс, снова разговорилась с москвичкой Ларисой. Женщина является работником театра и собиралась лететь в Челябинск со спектаклем. Она тоже, как и многие другие москвичи пришла в полный восторг, услышав слово Владивосток. Оказалось, что для нее побывать в нашем городе стало мечтой, которую она собирается осуществить.
«От своих коллег-театралов, кто уже ездил с гастролями в дальневосточную столицу, она узнала, что в нашем городе самая вкусная кухня, великолепные мосты и ласковое море. Лариса призналась, что мечтает побывать во Владивостоке, и обязательно к нам приедет», — рассказала Светлана Иршенко.