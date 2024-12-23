«Ну подвинулся бы влево»: грузовик создал проблемы на дороге во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице на Заре, вероятно, соберется серьезная пробка, сообщают горожане. Грузовик встал на аварийках прямо на полосе. Более того, автомобиль подает сигнал о поломке около полосы разгона после поворота. Получается, транспорт стал препятствием не только для тех, кто едет по левой полосе, но и для тех, кто выезжает с поворота.