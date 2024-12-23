«Ну подвинулся бы влево»: грузовик создал проблемы на дороге во Владивостоке — видео

Posted 23 декабря, 03:17
Published 23 декабря, 03:17
Modified 23 декабря, 03:19
Updated 23 декабря, 03:19
В дальневосточной столице на Заре, вероятно, соберется серьезная пробка, сообщают горожане. Грузовик встал на аварийках прямо на полосе. Более того, автомобиль подает сигнал о поломке около полосы разгона после поворота. Получается, транспорт стал препятствием не только для тех, кто едет по левой полосе, но и для тех, кто выезжает с поворота.
«Если бы сместился на полосу для разгона, то было бы не так критично. А так, скорее всего, будет столпотворение», — предположила местная жительница.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что не только внезапные поломки вызывают разные эмоции у водителей. Сегодня автомобилистов удивила стая птиц, кружащая над Владивостоком.