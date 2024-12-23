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Posted 23 декабря, 03:17

Published 23 декабря, 03:17

Modified 23 декабря, 03:19

Updated 23 декабря, 03:19

Большегруз встал посреди дороги во Владивостоке

«Ну подвинулся бы влево»: грузовик создал проблемы на дороге во Владивостоке — видео

23 декабря 2024, 03:17
Фото: vostokmedia.com.

Большегруз встал посреди дороги во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Грузовое авто раскорячилось около полосы для разгона в одном из самых сложных районов Владивостока. Данная ситуация вызвала недоумение у горожан.

В дальневосточной столице на Заре, вероятно, соберется серьезная пробка, сообщают горожане. Грузовик встал на аварийках прямо на полосе. Более того, автомобиль подает сигнал о поломке около полосы разгона после поворота. Получается, транспорт стал препятствием не только для тех, кто едет по левой полосе, но и для тех, кто выезжает с поворота.

«Если бы сместился на полосу для разгона, то было бы не так критично. А так, скорее всего, будет столпотворение», — предположила местная жительница.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что не только внезапные поломки вызывают разные эмоции у водителей. Сегодня автомобилистов удивила стая птиц, кружащая над Владивостоком.

«Сначала не обратила внимание»: птицы удивили автомобилистку во Владивостоке — видео
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