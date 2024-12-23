Обнаружили мертвую: пожар лишил жизни женщину в Приморском крае

Posted 23 декабря, 07:29
Published 23 декабря, 07:29
Modified 23 декабря, 07:31
Updated 23 декабря, 07:31
В Черниговском районе в поселке городского типа Сибирцево загорелся дом в частном секторе, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
Пламя, успевшее распространиться на четырех квадратных метрах, погубило 63-летнюю женщину. Тело погибшей обнаружили во время тушения огня.
«Дознаватели МЧС России проводят проверку для установления причины и всех обстоятельств пожара», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за одну ночь сразу два возгорания произошли в дальневосточной столице. В совокупности пламя объяло почти 300 квадратных метров, повредив два жилища.