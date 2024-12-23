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Posted 23 декабря, 07:29

Published 23 декабря, 07:29

Modified 23 декабря, 07:31

Updated 23 декабря, 07:31

Обнаружили мертвую: пожар лишил жизни женщину в Приморском крае

Обнаружили мертвую: пожар лишил жизни женщину в Приморском крае

23 декабря 2024, 07:29
Фото: mchs_vdk.
Сюжет
Пожар
В Приморье вспыхнул пожар в одном из частных домов. Происшествие стало роковым для жительницы поселка.

В Черниговском районе в поселке городского типа Сибирцево загорелся дом в частном секторе, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

Пламя, успевшее распространиться на четырех квадратных метрах, погубило 63-летнюю женщину. Тело погибшей обнаружили во время тушения огня.

«Дознаватели МЧС России проводят проверку для установления причины и всех обстоятельств пожара», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за одну ночь сразу два возгорания произошли в дальневосточной столице. В совокупности пламя объяло почти 300 квадратных метров, повредив два жилища.

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#Новости#Общество#Пожар#Возгорание#Владивосток#МЧС России#Приморский край#Черниговский район#Сибирцево
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