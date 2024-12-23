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Posted 23 декабря, 04:54

Published 23 декабря, 04:54

Modified 23 декабря, 05:47

Updated 23 декабря, 05:47

Парня, пострадавшего от петарды, ищут во Владивостоке

Обращений не поступало: любителя пиротехники без пальцев ищут в Приморье

23 декабря 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney.

Парня, пострадавшего от петарды, ищут во Владивостоке

Сюжет
Новый год
Силовики разыскивают приморца, в руке которого сработала пиротехническое изделие во Владивостоке. Найти его, как оказалось, непросто.

В местных телеграм-каналах распространилось жесткое видео, на котором парень зажигал петарду, но что-то пошло не так, — изделие взорвалось в руке у молодого человека. В результате чего пострадала его конечность, отметили в соцсетях.

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Правоохранители заинтересовались публикацией в новых медиа, сообщили в пресс-службе владивостокского МВД.

Силовики разыскивают пострадавшего и разбираются в обстоятельствах происшествия. Важно отметить, что информации об инциденте не зафиксировано ни в полиции, ни в медучреждениях.

Приморцы отреагировали на случившееся.

«Был бы в кожаных перчатках, было бы не так»;
«Сезон запуска салютов объявляется открытым»;
«Интересно, где он медпомощь получал, раз ни в одну больницу не обратился».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что физическим лицам запрещено перевозить с собой пиротехнику в Приморский край. Об ограничениях рассказали в пресс-службе таможенного управления.

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