Обращений не поступало: любителя пиротехники без пальцев ищут в Приморье

Posted 23 декабря, 04:54
Published 23 декабря, 04:54
Modified 23 декабря, 05:47
Updated 23 декабря, 05:47
В местных телеграм-каналах распространилось жесткое видео, на котором парень зажигал петарду, но что-то пошло не так, — изделие взорвалось в руке у молодого человека. В результате чего пострадала его конечность, отметили в соцсетях.
Правоохранители заинтересовались публикацией в новых медиа, сообщили в пресс-службе владивостокского МВД.
Силовики разыскивают пострадавшего и разбираются в обстоятельствах происшествия. Важно отметить, что информации об инциденте не зафиксировано ни в полиции, ни в медучреждениях.
Приморцы отреагировали на случившееся.
«Был бы в кожаных перчатках, было бы не так»;
«Сезон запуска салютов объявляется открытым»;
«Интересно, где он медпомощь получал, раз ни в одну больницу не обратился».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что физическим лицам запрещено перевозить с собой пиротехнику в Приморский край. Об ограничениях рассказали в пресс-службе таможенного управления.