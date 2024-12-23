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Posted 23 декабря, 02:38

Published 23 декабря, 02:38

Modified 23 декабря, 02:56

Updated 23 декабря, 02:56

Обвиняемого в затоплении целого микрорайона в Уссурийске задержали

Обвиняемого в затоплении целого микрорайона в Уссурийске задержали

23 декабря 2024, 02:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Дамба
В Приморье продолжается следствие в отношении виновника серьезной аварии. Следствие установило, что его действия привели к затоплению целого микрорайона в Уссурийске. Ущерб превысил 400 миллионов рублей.

Руководителю организации, ответственной за строительство предъявлено окончательное обвинение в нарушении правил безопасности при реконструкции гидротехнического сооружения в Уссурийске, а также в покушении на мошенничество и мошенничестве при выполнении контрактов.

Видео: primorsky_sledcom.

По версии следствия, при строительстве дамбы для защиты района Семь Ветров в Уссурийске от затопления обвиняемый похитил более 15 миллионов рублей. Кроме того, после аварии на сооружении городу был причинен ущерб свыше 412 миллионов рублей. Обвиняемого задержали в Самарской области после того, как он скрылся от следствия.

Фигуранту предъявлено окончательное обвинение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о юристе из Приморья, который ответит за оскорбление судьи.

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