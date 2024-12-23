Обвиняемого в затоплении целого микрорайона в Уссурийске задержали

По версии следствия, при строительстве дамбы для защиты района Семь Ветров в Уссурийске от затопления обвиняемый похитил более 15 миллионов рублей. Кроме того, после аварии на сооружении городу был причинен ущерб свыше 412 миллионов рублей. Обвиняемого задержали в Самарской области после того, как он скрылся от следствия.