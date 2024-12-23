Обвиняемого в затоплении целого микрорайона в Уссурийске задержали

Posted 23 декабря, 02:38
Published 23 декабря, 02:38
Modified 23 декабря, 02:56
Updated 23 декабря, 02:56
Руководителю организации, ответственной за строительство предъявлено окончательное обвинение в нарушении правил безопасности при реконструкции гидротехнического сооружения в Уссурийске, а также в покушении на мошенничество и мошенничестве при выполнении контрактов.
По версии следствия, при строительстве дамбы для защиты района Семь Ветров в Уссурийске от затопления обвиняемый похитил более 15 миллионов рублей. Кроме того, после аварии на сооружении городу был причинен ущерб свыше 412 миллионов рублей. Обвиняемого задержали в Самарской области после того, как он скрылся от следствия.
Фигуранту предъявлено окончательное обвинение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о юристе из Приморья, который ответит за оскорбление судьи.