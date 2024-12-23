От -37°С до +3 °С: погодные аномалии продолжаются в Приморье

Вторая декада декабря выдалась нестабильной. Температура воздуха была близка к климатическим значениям, но северные районы почувствовали аномальный холод. Термометры показали значения ниже на -1,4 °С. При этом на западе и юге было теплее на +1,2 — +2,3°С, в сравнении с многолетними показателями.