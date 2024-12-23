От -37°С до +3 °С: погодные аномалии продолжаются в Приморье

Posted 23 декабря, 04:22
Published 23 декабря, 04:22
Modified 23 декабря, 04:24
Updated 23 декабря, 04:24
Вторая декада декабря выдалась нестабильной. Температура воздуха была близка к климатическим значениям, но северные районы почувствовали аномальный холод. Термометры показали значения ниже на -1,4 °С. При этом на западе и юге было теплее на +1,2 — +2,3°С, в сравнении с многолетними показателями.
Последняя неделя декабря тоже устроит температурный «аттракцион», сообщает «Примгидромет». Ближайшая ночь выдастся морозной, — -37 °С. Днем ожидается ослабление морозов на 2 — 5 градусов.
В среду к региону подойдет китайский циклон, который не принесет серьезных осадков, зато спровоцирует аномальное потепление. В южных районах столбики термометров поднимутся до +3 °С. В четверг край накроет небольшой снег, температура начнет понижаться. Ночью — -20, днем — -13 °С. К концу недели морозы начнут усиливаться, а снег прекратится.
Во Владивостоке зимние осадки возможны в середине недели. Во вторник максимальные температуры составят -3 — -6 °С, а во вторник потеплеет до 0°С. В четверг начнется похолодание и разыграется северо-западный ветер. В пятницу и субботу температурный режим вернется к значениям понедельника.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, снежок украсил некоторый автомобили в дальневосточной столице.