Почти сорок градусов мороза: ночи стали невероятно холодными в Приморье

Posted 23 декабря, 01:17
Published 23 декабря, 01:17
Modified 23 декабря, 01:19
Updated 23 декабря, 01:19
Синоптики региона предупреждают местное население о приближающихся изменениях в погоде. Совсем скоро почти сорокоградусные морозы ударят по краю.
В селе Заветное минувшая ночь уже «порадовала» приморцев «адскими» холодами. В Чугуевском районе термометры показали -39 градусов по Цельсию, сообщает портал «Маглипогода». К слову, в некоторых муниципалитетах, например, в Находке, температура воздуха составила -11 градусов. Получается, далеко не везде уличные градусники показали страшные цифры. Так, в дальневосточной столице похолодало до -12 градусов.
Вероятно, природа решила проверить жителей региона на прочность перед Новым годом. Более того, 2025 год может принести кардинальные изменения в климат Приморского края.