Почти сорок градусов мороза: ночи стали невероятно холодными в Приморье

В селе Заветное минувшая ночь уже «порадовала» приморцев «адскими» холодами. В Чугуевском районе термометры показали -39 градусов по Цельсию, сообщает портал «Маглипогода». К слову, в некоторых муниципалитетах, например, в Находке, температура воздуха составила -11 градусов. Получается, далеко не везде уличные градусники показали страшные цифры. Так, в дальневосточной столице похолодало до -12 градусов.