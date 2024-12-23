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Posted 23 декабря, 01:17

Published 23 декабря, 01:17

Modified 23 декабря, 01:19

Updated 23 декабря, 01:19

Трескучие морозы наведались в Приморски край

Почти сорок градусов мороза: ночи стали невероятно холодными в Приморье

23 декабря 2024, 01:17
Фото: 1MI.

Трескучие морозы наведались в Приморски край

Сюжет
Погода
В Приморском крае прошлая ночь выдалась жутко холодной. Почти -40 градусов показали термометры в Чугуевском районе.

Синоптики региона предупреждают местное население о приближающихся изменениях в погоде. Совсем скоро почти сорокоградусные морозы ударят по краю.

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В селе Заветное минувшая ночь уже «порадовала» приморцев «адскими» холодами. В Чугуевском районе термометры показали -39 градусов по Цельсию, сообщает портал «Маглипогода». К слову, в некоторых муниципалитетах, например, в Находке, температура воздуха составила -11 градусов. Получается, далеко не везде уличные градусники показали страшные цифры. Так, в дальневосточной столице похолодало до -12 градусов.

Фото: maglipogoda_kanal

Вероятно, природа решила проверить жителей региона на прочность перед Новым годом. Более того, 2025 год может принести кардинальные изменения в климат Приморского края.

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