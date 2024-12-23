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Posted 23 декабря, 01:02

Published 23 декабря, 01:02

Modified 23 декабря, 01:04

Updated 23 декабря, 01:04

Молодой человек пострадал при поджоге петарды во Владивостоке

«Полный джинг белс»: пиротехника сыграла злую шутку с парнем в Приморье — видео (18+)

23 декабря 2024, 01:02
Фото: vostokmedia.com.

Молодой человек пострадал при поджоге петарды во Владивостоке

Сюжет
Болезнь
Во Владивостоке «взрывная шалость» обернулась жуткими последствиями. После опасного досуга приморец отправился в больницу.

В дальневосточной столице на сопке Бурачка компания друзей решила развлечься. В новых медиа появились кадры чудовищных последствий «веселого» вечера. По данным из социальных сетей, один из приятелей решил поджечь петарду и подбросить в воздух. Однако изделие с фитилем разорвалось в руке приморца.

В результате инцидента пальцы пострадавшего оторвало, сообщают в местных телеграм-каналах.

Видео: dpscontrol_public.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что таможня Приморского края ввела ограничения на ввоз пиротехники. Данные меры распространились на физические лица.

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