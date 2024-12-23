«Полный джинг белс»: пиротехника сыграла злую шутку с парнем в Приморье — видео (18+)

Posted 23 декабря, 01:02
Published 23 декабря, 01:02
Modified 23 декабря, 01:04
Updated 23 декабря, 01:04
В дальневосточной столице на сопке Бурачка компания друзей решила развлечься. В новых медиа появились кадры чудовищных последствий «веселого» вечера. По данным из социальных сетей, один из приятелей решил поджечь петарду и подбросить в воздух. Однако изделие с фитилем разорвалось в руке приморца.
В результате инцидента пальцы пострадавшего оторвало, сообщают в местных телеграм-каналах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что таможня Приморского края ввела ограничения на ввоз пиротехники. Данные меры распространились на физические лица.