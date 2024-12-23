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Posted 23 декабря, 03:16

Published 23 декабря, 03:16

Modified 23 декабря, 03:18

Updated 23 декабря, 03:18

Примсоцбанк — в лидерах рейтинга лучших долгосрочных вкладов в декабре 2024 года

Примсоцбанк — в лидерах рейтинга лучших долгосрочных вкладов в декабре 2024 года

23 декабря 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney.
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Кредитная организация вошла в ТОП-10 долгосрочных вкладов российских банков по версии финансового маркетплейса Выберу.ру.

Примсоцбанк вошёл в ТОП-10 долгосрочных вкладов по версии финансового маркетплейса Выберу.ру в декабре 2024 г. По расчетам аналитиков сервиса, вклад «Новогодний чулок Онлайн» на 367 дней под ставку до 22,2% годовых замкнул десятку лучших предложений российских банков.

«Вклады на длительный срок — это традиционный и безрисковый способ, чтобы накопить необходимую сумму для крупных покупок. Многие россияне выбирают доходные вклады на срок от 1 года до 3 лет, которые позволяют надолго зафиксировать текущие высокие ставки и за счёт этого увеличить свои сбережения», — добавил эксперт платформы.

При выборе вкладов учитывалась не только процентная ставка, но и такие параметры, как минимальная сумма вклада и его срок, возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств вклада, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита. Кроме того, во внимание брался критерий значимости кредитной организации на финансовом рынке страны.

#Новости#Общество#Владивосток#Рейтинг#Приморский край#Примсоцбанк
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