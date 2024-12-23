Примсоцбанк — в лидерах рейтинга лучших долгосрочных вкладов в декабре 2024 года

При выборе вкладов учитывалась не только процентная ставка, но и такие параметры, как минимальная сумма вклада и его срок, возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств вклада, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита. Кроме того, во внимание брался критерий значимости кредитной организации на финансовом рынке страны.