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Posted 23 декабря, 00:41

Published 23 декабря, 00:41

Modified 23 декабря, 00:43

Updated 23 декабря, 00:43

Предприимчивость автомобилистов из Якутии поразила жителей Приморского края

«Волшебники» из Якутии: туристы вновь творят невообразимое в Приморье — фото

23 декабря 2024, 00:41
Фото: 1MI.

Предприимчивость автомобилистов из Якутии поразила жителей Приморского края

Сюжет
Автомобиль
На АЗС в Приморском крае заметили автомобиль, чей владелец, судя по всему, со всей серьезностью подошел к предновогодним хлопотам. Микроавтобус был нагружен так, что объем коробок оказался вполне сопоставим с размером машины.

Вероятно, путешественник из Якутии активно затаривался на просторах Михайловки. Теперь турист везет огромное количество коробок, наверное, в родной регион.

Стоит отметить, что приморцы с юмором отнеслись к увиденному. Кто-то сравнил его с Дед Морозом, а один комментатор привел аргумент, почему же хозяин авто, по его мнению, обладает суперспособностями: «Этот волшебник умудрился победить законы физики», — съерничал комментатор.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты из Республики Саха уже изумляли жителей Приморья. Так, гости края умудрялись транспортировать на «микриках» сразу два крупногабаритных груза, — лодку и прицеп.

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