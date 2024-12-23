«Волшебники» из Якутии: туристы вновь творят невообразимое в Приморье — фото

Posted 23 декабря, 00:41
Published 23 декабря, 00:41
Modified 23 декабря, 00:43
Updated 23 декабря, 00:43
Вероятно, путешественник из Якутии активно затаривался на просторах Михайловки. Теперь турист везет огромное количество коробок, наверное, в родной регион.
Стоит отметить, что приморцы с юмором отнеслись к увиденному. Кто-то сравнил его с Дед Морозом, а один комментатор привел аргумент, почему же хозяин авто, по его мнению, обладает суперспособностями: «Этот волшебник умудрился победить законы физики», — съерничал комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилисты из Республики Саха уже изумляли жителей Приморья. Так, гости края умудрялись транспортировать на «микриках» сразу два крупногабаритных груза, — лодку и прицеп.