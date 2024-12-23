«Волшебники» из Якутии: туристы вновь творят невообразимое в Приморье — фото

Стоит отметить, что приморцы с юмором отнеслись к увиденному. Кто-то сравнил его с Дед Морозом, а один комментатор привел аргумент, почему же хозяин авто, по его мнению, обладает суперспособностями: «Этот волшебник умудрился победить законы физики», — съерничал комментатор.