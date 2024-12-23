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Posted 23 декабря, 05:25

Published 23 декабря, 05:25

Modified 23 декабря, 05:27

Updated 23 декабря, 05:27

Прокуратура проверила информацию о женщине, брошенной в старом доме в Приморье

Женщину бросили в заброшенном доме в Уссурийске — разбирается прокуратура Приморья

23 декабря 2024, 05:25
Фото: 1MI.

Прокуратура проверила информацию о женщине, брошенной в старом доме в Приморье

Сюжет
Прокуратура
В Приморье женщина жила в непригодном для проживания доме в Уссурийске. Сотрудники прокуратуры проверили информацию о произошедшем.

Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по информации о том, что женщина вынужденно проживает в заброшенном доме.

Работники надзорного ведомства выехали на место и подтвердили эту информацию. В неблагоприятных условиях в доме обнаружили женщину 1979 года рождения.

Предварительно установлено, что она самостоятельно вселась в помещение. При надзорном сопровождении прокуратуры женщину передали работникам Центра помощи нуждающимся.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возникновения социально-опасного положения и оказание ей необходимой помощи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщину оставили в заброшенном доме в Приморье.

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