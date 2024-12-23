Женщину бросили в заброшенном доме в Уссурийске — разбирается прокуратура Приморья

Posted 23 декабря, 05:25
Published 23 декабря, 05:25
Modified 23 декабря, 05:27
Updated 23 декабря, 05:27
Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по информации о том, что женщина вынужденно проживает в заброшенном доме.
Работники надзорного ведомства выехали на место и подтвердили эту информацию. В неблагоприятных условиях в доме обнаружили женщину 1979 года рождения.
Предварительно установлено, что она самостоятельно вселась в помещение. При надзорном сопровождении прокуратуры женщину передали работникам Центра помощи нуждающимся.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возникновения социально-опасного положения и оказание ей необходимой помощи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщину оставили в заброшенном доме в Приморье.