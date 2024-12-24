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Posted 24 декабря, 07:04

Published 24 декабря, 07:04

Modified 24 декабря, 07:06

Updated 24 декабря, 07:06

Работы по проекту легкого метро начались во Владивостоке в 2024 году

10 перехватывающих парковок в рамках проекта легкого метро появятся во Владивостоке

24 декабря 2024, 07:04
Фото: vostokmedia.com.

Работы по проекту легкого метро начались во Владивостоке в 2024 году

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Итоги года 2024: Владивосток в цифрах
Пока РЖД разрабатывает и защищает проект легкого метро, администрация Владивостока уже приступила к работам. Глава Константин Шестаков отметил, что в городе будут обустроены десять перехватывающих парковок, две из которых уже готовы.

Легкое метро — важный проект, входящий в мастер-план развития Владивостока, выведет транспортную систему дальневосточной столицы на принципиально новый уровень. Глава города Константин Шестаков рассказал, что в данный момент технико-экономическое обоснование проекта находится на разработке в РЖД, и уже в мае его представят в мэрии.

Мэр отметил, что администрация города уже приступила к работам, начав формировать десять территорий для перехватывающих парковок, которые будут асфальтированы, оснащены разметкой, освещением, видеонаблюдением и платежными терминалами.

«По двум мы завершили строительство — в этом году запустим. Это Корабельная Набережная, она уже полностью обустроена. Практически в таком же состоянии парковка на станции Вторая Речка. Еще восемь в будущем году мы приведем в порядок: они расположены от станции Железнодорожный вокзал до станции Угольная», — пояснил Константин Шестаков.

По материалам prim.rbc.ru

Ранее «Восток-Медиа» сообщал о том, что ежедневно бригады предприятий «Зелёный Владивосток» и «Содержание городских территорий» очищают улицы, дворы, скверы, сопки Владивостока от мусора, старых шин и прочих отходов, уродующих лицо краевого центра. В администрации столицы ДФО подвели итоги этой важной работы.

Итоги года: 59 тысяч старых шин и 25 тысяч тонн мусора вывезено с улиц Владивостока
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