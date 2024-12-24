10 перехватывающих парковок в рамках проекта легкого метро появятся во Владивостоке

Работы по проекту легкого метро начались во Владивостоке в 2024 году

Пока РЖД разрабатывает и защищает проект легкого метро, администрация Владивостока уже приступила к работам. Глава Константин Шестаков отметил, что в городе будут обустроены десять перехватывающих парковок, две из которых уже готовы.