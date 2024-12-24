Будут и хлеб, и зрелище: что происходит на площади во Владивостоке — фото

Posted 24 декабря, 01:44
Published 24 декабря, 01:44
Modified 24 декабря, 01:47
Updated 24 декабря, 01:47
Возведение праздничных инсталляций уже на финишной прямой. Специалисты соорудили большую горку, которая украшена гирляндами.
Также на площади видны киоски, где жители и гости города смогут приобрести вкусные перекусы. За павильонами виднеется каток, который «распахнет свои двери» 25 декабря.
Огромная сцена свидетельствует о том, что массовые гуляния не обойдутся без музыкальных выступлений. А тематические декорации радуют глаз горожан в преддверии праздничных выходных.
Главным украшением локации является высокая и яркая ель. К слову, без настоящих хвойных деревьев праздник не обойдется. Около чудной светящейся снежинки виднеются коробы с зелеными «красотками».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что площадь притягивала гостей города еще в минувшие выходные. Туристы из Китая фотографировались на фоне елки, несмотря на то, что другие объекты только возводились.