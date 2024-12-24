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Posted 24 декабря, 01:44

Published 24 декабря, 01:44

Modified 24 декабря, 01:47

Updated 24 декабря, 01:47

Площадь Владивостока почти готова к Новому году

Будут и хлеб, и зрелище: что происходит на площади во Владивостоке — фото

24 декабря 2024, 01:44
Фото: vostokmedia.com.

Площадь Владивостока почти готова к Новому году

Сюжет
Новый год
Дальневосточная столица готовится к главному празднику, — Новому году. Центральная площадь города уже почти готова и совсем скоро будет встречать гостей. Что же происходит на популярнейшей локации муниципалитета? — узнаете в фоторепортаже.

Возведение праздничных инсталляций уже на финишной прямой. Специалисты соорудили большую горку, которая украшена гирляндами.

Фото: vostokmedia.com

Также на площади видны киоски, где жители и гости города смогут приобрести вкусные перекусы. За павильонами виднеется каток, который «распахнет свои двери» 25 декабря.

Фото: vostokmedia.com

Огромная сцена свидетельствует о том, что массовые гуляния не обойдутся без музыкальных выступлений. А тематические декорации радуют глаз горожан в преддверии праздничных выходных.

Фото: vostokmedia.com

Главным украшением локации является высокая и яркая ель. К слову, без настоящих хвойных деревьев праздник не обойдется. Около чудной светящейся снежинки виднеются коробы с зелеными «красотками».

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что площадь притягивала гостей города еще в минувшие выходные. Туристы из Китая фотографировались на фоне елки, несмотря на то, что другие объекты только возводились.

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