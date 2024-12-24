Добились справедливости после смерти близкого: прокуратура Приморья помогла семье

В марте 2024 года на строительном объекте произошла трагедия: мужчина 1958 года рождения, выполняя работы на высоте, упал с шестого этажа в шахту лифта. При этом он не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, что стало причиной его смерти. Прокурорская проверка установила, что у погибшего остались двое детей, один из которых является инвалидом 1 группы, а также супруга-инвалид.