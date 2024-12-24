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Posted 24 декабря, 06:39

Published 24 декабря, 06:39

Modified 24 декабря, 06:41

Updated 24 декабря, 06:41

Ребенку и супруге с инвалидностью выплатили компенсацию после гибели отца

Добились справедливости после смерти близкого: прокуратура Приморья помогла семье

24 декабря 2024, 06:39
Фото: 1MI.

Ребенку и супруге с инвалидностью выплатили компенсацию после гибели отца

Сюжет
Прокуратура
Мужчина погиб на работе в Уссурийске. Прокуратура Приморья подала иск к работодателю погибшего и добилась компенсации для его семьи.

Удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда родственникам погибшего работника.

В марте 2024 года на строительном объекте произошла трагедия: мужчина 1958 года рождения, выполняя работы на высоте, упал с шестого этажа в шахту лифта. При этом он не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, что стало причиной его смерти. Прокурорская проверка установила, что у погибшего остались двое детей, один из которых является инвалидом 1 группы, а также супруга-инвалид.

Уссурийский городской прокурор подал иск к работодателю погибшего — строительной организации — о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников. Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать 2,2 миллиона рублей в пользу семьи погибшего.

Исполнение решения суда будет контролироваться городской прокуратурой после вступления решения в законную силу. Кроме того, по факту нарушения правил безопасности при строительстве многоквартирного дома в Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека). Дело находится на рассмотрении в суде.

Ранее «Восток-Медиа» писало о загадочной гибели жителя Приморья.

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