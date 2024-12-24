Добились справедливости после смерти близкого: прокуратура Приморья помогла семье

Posted 24 декабря, 06:39
Published 24 декабря, 06:39
Modified 24 декабря, 06:41
Updated 24 декабря, 06:41
Удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда родственникам погибшего работника.
В марте 2024 года на строительном объекте произошла трагедия: мужчина 1958 года рождения, выполняя работы на высоте, упал с шестого этажа в шахту лифта. При этом он не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, что стало причиной его смерти. Прокурорская проверка установила, что у погибшего остались двое детей, один из которых является инвалидом 1 группы, а также супруга-инвалид.
Уссурийский городской прокурор подал иск к работодателю погибшего — строительной организации — о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников. Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать 2,2 миллиона рублей в пользу семьи погибшего.
Исполнение решения суда будет контролироваться городской прокуратурой после вступления решения в законную силу. Кроме того, по факту нарушения правил безопасности при строительстве многоквартирного дома в Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека). Дело находится на рассмотрении в суде.
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