Груздев: За 2024 год перевозки грузов в Сибирском регионе возросли вдвое

По данным Бориса Груздева, в 2024 году велась активная разработка новых транспортных маршрутов и модернизация существующих. Особое внимание уделяли взаимодействию с Китаем: участники рынка адаптировались к изменениям в законодательствах и искали компромиссы, направленные на успешное проведение финансовых операций. Также Спецсвязь продолжила работу в странах СНГ, таких как Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан. В рамках соглашения о сотрудничестве и межгосударственном обмене специальными отправлениями между странами-участницами рассматриваются возможности расширения перечня международных услуг.