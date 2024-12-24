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Posted 24 декабря, 00:33

Published 24 декабря, 00:33

Modified 24 декабря, 00:33

Updated 24 декабря, 00:33

Груздев: За 2024 год перевозки грузов в Сибирском регионе возросли вдвое

Груздев: За 2024 год перевозки грузов в Сибирском регионе возросли вдвое

24 декабря 2024, 00:33
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи».
Начальник Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону Борис Груздев раскрыл текущие тенденции в сфере логистики и прогнозы на 2025 год.

Он обозначил серьезное увеличение объема грузоперевозок на внутреннем рынке, связанное с ростом производства и локализацией предприятий.

Так, в Сибирском регионе перевозка грузов за 2024 год выросла в два раза, составив 40% выручки от предоставляемых услуг. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным Бориса Груздева, в 2024 году велась активная разработка новых транспортных маршрутов и модернизация существующих. Особое внимание уделяли взаимодействию с Китаем: участники рынка адаптировались к изменениям в законодательствах и искали компромиссы, направленные на успешное проведение финансовых операций. Также Спецсвязь продолжила работу в странах СНГ, таких как Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан. В рамках соглашения о сотрудничестве и межгосударственном обмене специальными отправлениями между странами-участницами рассматриваются возможности расширения перечня международных услуг.

В числе наиболее востребованных услуг в Новосибирске Борис Груздев назвал транспортировку крупногабаритных опасных грузов и доставку почтовых отправлений категории «стандарт». Актуальным направлением считается взаимодействие с Центральной избирательной комиссией. Управление организовало масштабную доставку выборной документации для президентских выборов.

Помимо этого, был реализован уникальный проект по перевозке археологических находок, предметов быта народов Чукотки и других экспонатов. Эти грузы были доставлены в Новосибирск из Москвы и Анадыря с соблюдением строгих условий транспортировки, включая определенный температурный режим и уровень влажности.

В целях повышения эффективности доставки управление вводит меры по внедрению цифровизации бизнес-процессов и совершенствованию IT-инфраструктуры. Однако, по словам Бориса Груздева, для всей отрасли по-прежнему сохраняет актуальность проблема нехватки водителей. Этим специалистам отведена ключевая роль в обеспечении бесперебойной работы логистических цепочек. В целях решения данной проблемы коммерческие компании предлагают более привлекательные условия труда, а на государственном уровне необходимо разработать программы для привлечения молодых специалистов.

Применение инноваций, включая задействование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и тестирование крупнотоннажных грузовиков без водителей, получило активное обсуждение в отрасли. Однако, как проинформировал Борис Груздев, такие технологии не пригодны для перевозки государственной корреспонденции и ценных грузов. Подобные отправления нуждаются в сопровождении подготовленных людей, которые могли бы гарантировать их сохранность и безопасность.

Стратегия на 2025 год включает дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок в Сибирском регионе. Управление планирует наращивать ключевые экономические показатели, укреплять позиции на рынке и расширять спектр предоставляемых услуг.

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