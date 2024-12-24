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Posted 24 декабря, 05:30

Published 24 декабря, 05:30

Modified 24 декабря, 05:32

Updated 24 декабря, 05:32

Их зарплата выросла почти на 50% — кто «гребет деньги лопатой» в Приморье?

Их зарплата выросла почти на 50% — кто «гребет деньги лопатой» в Приморье?

24 декабря 2024, 05:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Уровень безработицы в Приморском крае оказался ниже средних показателей по России. Местным компаниям приходится завлекать сотрудников любыми способами.

По данным Росстата, в период с июля по сентябрь 2024 года уровень безработицы в регионе был ниже, чем в среднем по стране. Незанятое население составило всего 2,1%. Более того, количество предложений увеличилось на 15% в соотношении с 2023 годом.

Представитель Авито Работы в СФО и ДФО Екатерина Салостий отметила, что работодатели привлекают новых сотрудников размерами зарплатных предложений.

Екатерина СалостийЕкатерина Салостий
Екатерина Салостий. Фото: Авито Работа
«В Приморском крае по предварительным итогам 2024 года средние зарплатные предложения в вакансиях для новых сотрудников по всем сферам и профессиям составили 78 006 рублей в месяц, увеличившись год к году на 5%», — подчеркнула Екатерина Салостий.

Таким образом, наибольший прирост наблюдается в логистической сфере. На данном поприще предлагаемые денежные довольствия увеличились на 44%. Зарплата курьера выросла на 39%, а водителя-экспедитора на 47%. При полной занятости работник в среднем получает 103 866 рублей.

На втором месте расположились вакансии, входящие в раздел «Домашний персонал» (43%), — 77 393 рублей.

Замыкает тройку строительная отрасль. В среднем сотрудники профильных организаций зарабатывают 105 094 рубля, что на 23% больше в сравнении с прошлым годом.

Стоит отметить, что на сегодняшний день человеческий труд оценивается не только в денежном эквиваленте. Работодатели мотивируют персонал новыми знаниями и высоким уровнем корпоративной культуры, — нередко руководители компенсируют сотрудникам аренду жилья и питание.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие вакансии предлагают зарплату свыше 150 000 рублей в Приморском крае.

Красиво жить не запретишь: высокооплачиваемые вакансии в Приморье
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