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Posted 24 декабря, 02:37

Published 24 декабря, 02:37

Modified 24 декабря, 02:39

Updated 24 декабря, 02:39

Резкое потепление ожидается в Приморском крае

Из крайности в крайность: «лютые» морозы сменятся аномальным теплом в Приморье

24 декабря 2024, 02:37
Фото: 1MI.

Резкое потепление ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Минувшая ночь выдалась холодной в регионе. Кое-где температура воздуха упала до -36°С, однако ситуация поменяется в ближайшее время.

По данным «Примгидромета», сегодня температуры поднимутся на 1-5 градусов.

Завтра, 25 декабря, ожидается небольшой снег, также в крае продолжится потепление. Столбики термометров поднимутся до +3°С.

«Температурный режим постепенно вернется в климатические рамки, местами превысит норму для этого времени года», — отметили синоптики.

Во Владивостоке сегодня теплее на 2-3 градуса, в сравнении со вчерашним днем. Завтра возможен небольшой снег. Температура воздуха поднимется до нуля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что почти сорокоградусные морозы ударили по Приморскому краю.

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