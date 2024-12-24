Из крайности в крайность: «лютые» морозы сменятся аномальным теплом в Приморье

Posted 24 декабря, 02:37
Published 24 декабря, 02:37
Modified 24 декабря, 02:39
Updated 24 декабря, 02:39
По данным «Примгидромета», сегодня температуры поднимутся на 1-5 градусов.
Завтра, 25 декабря, ожидается небольшой снег, также в крае продолжится потепление. Столбики термометров поднимутся до +3°С.
«Температурный режим постепенно вернется в климатические рамки, местами превысит норму для этого времени года», — отметили синоптики.
Во Владивостоке сегодня теплее на 2-3 градуса, в сравнении со вчерашним днем. Завтра возможен небольшой снег. Температура воздуха поднимется до нуля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что почти сорокоградусные морозы ударили по Приморскому краю.