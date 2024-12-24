Картина дня в Приморье: полицейская погоня, отлов тигра и затонувшее судно

Posted 24 декабря, 11:01
Published 24 декабря, 11:01
Modified 24 декабря, 11:01
Updated 24 декабря, 11:01
Полицейская погоня
Автомобилист на дорогой иномарке пытался уйти от погони во Владивостоке, но в результате серьезно влип: он помял свою машину и повредил два чужих авто.
Отлов тигра
Тигр стал заходить в жилмассивы в Хасанском округе Приморья, пишут жители. Специалисты Охотнадзора сообщили, что зверя ловят. Тем не менее, некоторые сообщения о хищнике оказались не совсем правдивыми.
Затонувшее судно
Контейнеровоз, который шел во Владивосток, потерпел крушение в Средиземном море, сообщают СМИ.