vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 11:01

Published 24 декабря, 11:01

Modified 24 декабря, 11:01

Updated 24 декабря, 11:01

Картина дня в Приморье: полицейская погоня, отлов тигра и затонувшее судно

Картина дня в Приморье: полицейская погоня, отлов тигра и затонувшее судно

24 декабря 2024, 11:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Полицейская погоня

Автомобилист на дорогой иномарке пытался уйти от погони во Владивостоке, но в результате серьезно влип: он помял свою машину и повредил два чужих авто.

Полицейская погоня и массовая авария: Mercedes устроил «замес» во Владивостоке
Узнать подробнее

Отлов тигра

Тигр стал заходить в жилмассивы в Хасанском округе Приморья, пишут жители. Специалисты Охотнадзора сообщили, что зверя ловят. Тем не менее, некоторые сообщения о хищнике оказались не совсем правдивыми.

Конфликтного тигра отловят в Приморье — официально
Узнать подробнее

Затонувшее судно

Контейнеровоз, который шел во Владивосток, потерпел крушение в Средиземном море, сообщают СМИ.

Судно шло во Владивосток, но затонуло в Средиземном море — что известно
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: виновник потопа, золотая корюшка и оторванные рукиКартина дня в Приморье: субтропики в Приморье, полосатый хозяин ЖД и доза мандариновКартина дня в Приморье: тигры около забора, конфликт в школе и самый короткий день
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика