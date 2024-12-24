Конец пробкам: новый мост свяжет два района Владивостока — но не сразу

Posted 24 декабря, 05:40
Published 24 декабря, 05:40
Modified 24 декабря, 05:42
Updated 24 декабря, 05:42
Новый Рудневский мост появится во Владивостоке.
Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что проект строительства нового Рудневского моста успешно прошел экспертизу, и администрация города активно ищет источники финансирования для его реализации. Новый мост будет возведен рядом с существующим, который впоследствии демонтируют.
Длина нового сооружения составит 498 метров, а ширина — 28 метров. Мост будет оснащен четырьмя полосами для движения и тротуарами шириной три метра с современным освещением. В рамках проекта также запланирована реконструкция улично-дорожной сети на подходах к мосту, что значительно улучшит транспортную инфраструктуру района.
Въезд на старый мост перекроют после начала строительства, сообщают в городской администрации.
Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, и в настоящее время администрация Владивостока ведет поиск инвестора для реализации масштабного проекта. Сметная стоимость работ составляет 9,5 миллиарда рублей.
Точный срок начала и завершения строительства станет известен после выбора инвестора. Ожидается, что новый мост значительно улучшит транспортное сообщение в городе и повысит безопасность дорожного движения. Жители Владивостока с нетерпением ждут начала работ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о строительстве новых дорог во Владивостоке.