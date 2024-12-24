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Posted 24 декабря, 05:40

Published 24 декабря, 05:40

Modified 24 декабря, 05:42

Updated 24 декабря, 05:42

Новый мост построят вместо Рудневского во Владивостоке

Конец пробкам: новый мост свяжет два района Владивостока — но не сразу

24 декабря 2024, 05:40
Фото: 1MI.

Новый мост построят вместо Рудневского во Владивостоке

Сюжет
Строительство
На месте двухполосного Рудневского моста во Владивостоке появится новый широкий с пешеходными тротуарами. Когда начнут строительство, и что за этим последует — в материале «Восток-Медиа».

Новый Рудневский мост появится во Владивостоке.

Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что проект строительства нового Рудневского моста успешно прошел экспертизу, и администрация города активно ищет источники финансирования для его реализации. Новый мост будет возведен рядом с существующим, который впоследствии демонтируют.

Длина нового сооружения составит 498 метров, а ширина — 28 метров. Мост будет оснащен четырьмя полосами для движения и тротуарами шириной три метра с современным освещением. В рамках проекта также запланирована реконструкция улично-дорожной сети на подходах к мосту, что значительно улучшит транспортную инфраструктуру района.

Въезд на старый мост перекроют после начала строительства, сообщают в городской администрации.

Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, и в настоящее время администрация Владивостока ведет поиск инвестора для реализации масштабного проекта. Сметная стоимость работ составляет 9,5 миллиарда рублей.

Видео: shestakov_blog.

Точный срок начала и завершения строительства станет известен после выбора инвестора. Ожидается, что новый мост значительно улучшит транспортное сообщение в городе и повысит безопасность дорожного движения. Жители Владивостока с нетерпением ждут начала работ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о строительстве новых дорог во Владивостоке.

И тротуар, и парковку сделают: во Владивостоке строят новые дороги
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