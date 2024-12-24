Конец пробкам: новый мост свяжет два района Владивостока — но не сразу

Длина нового сооружения составит 498 метров, а ширина — 28 метров. Мост будет оснащен четырьмя полосами для движения и тротуарами шириной три метра с современным освещением. В рамках проекта также запланирована реконструкция улично-дорожной сети на подходах к мосту, что значительно улучшит транспортную инфраструктуру района.