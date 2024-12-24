vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 02:52

Published 24 декабря, 02:52

Modified 24 декабря, 02:54

Updated 24 декабря, 02:54

Амурскому тигру грозит отлов в Хасанском округе Приморья

Конфликтного тигра отловят в Приморье — официально

24 декабря 2024, 02:52
Фото: Изображение Midjourney.

Амурскому тигру грозит отлов в Хасанском округе Приморья

Сюжет
Тигр
Тигр стал заходить в жилмассивы в Хасанском округе Приморья, пишут жители. Специалисты Охотнадзора сообщили, что зверя ловят. Тем не менее, некоторые сообщения о хищнике оказались не совсем правдивыми.

Тигр был замечен в Хасанском округе Приморья. Местные жители сообщают, что в чатах постоянно появляются сообщения о том, что хищника видели в том или ином месте.

Одно из сообщений оказалось ошибочным: в Андреевке вместо тигра на камеру попала совсем другая кошка.

Тигры снова подошли к домам в Приморье? Семейство хищников попало на камеру — видео
Узнать подробнее

Тем не менее, в Охотнадзоре редакции «Восток-Медиа» сообщили, что зверь действительно подходит к поселкам в округе. Его уже ловят. Угрозы для жителей быть не должно.

Специалисты предупреждают, что при встрече с тигром следует сохранять спокойствие и избегать провокаций.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что следы крупной собаки перепутали с тигриными в Приморье.

У страха глаза велики: «тигр у школы» в Приморье оказался обычной собакой
Узнать подробнее
Читайте также:
Ходит между домов? Конфликтного тигра ищет охотнадзор в Приморье«Сердце разрывается»: тигра, который забрёл в поселок и ел собак, отловили в ПриморьеТигра сбили в Приморье — что известно?
#Новости#Общество#Тигр#Животные#Приморский край#Конфликтный тигр#Хасанский округ#Приморье#Происшествия#Охотнадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика