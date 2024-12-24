Конфликтного тигра отловят в Приморье — официально

Posted 24 декабря, 02:52
Published 24 декабря, 02:52
Modified 24 декабря, 02:54
Updated 24 декабря, 02:54
Тигр был замечен в Хасанском округе Приморья. Местные жители сообщают, что в чатах постоянно появляются сообщения о том, что хищника видели в том или ином месте.
Одно из сообщений оказалось ошибочным: в Андреевке вместо тигра на камеру попала совсем другая кошка.
Тем не менее, в Охотнадзоре редакции «Восток-Медиа» сообщили, что зверь действительно подходит к поселкам в округе. Его уже ловят. Угрозы для жителей быть не должно.
Специалисты предупреждают, что при встрече с тигром следует сохранять спокойствие и избегать провокаций.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что следы крупной собаки перепутали с тигриными в Приморье.