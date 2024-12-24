Константин Шестаков: Бюджет Владивостока может удвоиться к 2030 году

Несмотря на напряженный 12-14-часовой рабочий день, Константин Шестаков находит время для семьи — супруги и троих детей, младший из которых родился в этом году. В редкие свободные минуты мэр совершает прогулки со своими двумя собаками, во время которых слушает аудиокниги. Особенно градоначальник ценит набережную Спортивной гавани, а своим «местом силы» считает мыс Тобизина на острове Русском.