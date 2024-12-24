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Posted 24 декабря, 01:09

Published 24 декабря, 01:09

Modified 24 декабря, 01:11

Updated 24 декабря, 01:11

Машины «в хлам»: в Приморье участники жесткого ДТП не могут найти виноватого — видео

Машины «в хлам»: в Приморье участники жесткого ДТП не могут найти виноватого — видео

24 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Приморском крае произошло жуткое столкновение легковушки и грузовика. Без пострадавших инцидент не обошелся. Кто виноват в столкновении? — разбираются специалисты.

В Артеме на Острякова в районе дома №49 случилось серьезное дорожное происшествие. Участниками аварии стали Toyota Prius и Mitsubishi Canter. Покореженный легковой автомобиль остался на проезжей части, а грузовик, пробив леерное ограждение, стоит неподалеку.

Стоит отметить, что детали инцидента пока неизвестны. Аварийные комиссары разбираются в обстоятельствах произошедшего, так как оба водителя излагают разные версии.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Приуса».

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на федеральной трассе «Хабаровск — Владивосток» произошло ДТП, которое осложнило движение.

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