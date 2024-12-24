Машины «в хлам»: в Приморье участники жесткого ДТП не могут найти виноватого — видео

Posted 24 декабря, 01:09
Published 24 декабря, 01:09
Modified 24 декабря, 01:11
Updated 24 декабря, 01:11
В Артеме на Острякова в районе дома №49 случилось серьезное дорожное происшествие. Участниками аварии стали Toyota Prius и Mitsubishi Canter. Покореженный легковой автомобиль остался на проезжей части, а грузовик, пробив леерное ограждение, стоит неподалеку.
Стоит отметить, что детали инцидента пока неизвестны. Аварийные комиссары разбираются в обстоятельствах произошедшего, так как оба водителя излагают разные версии.
В результате ДТП пострадала пассажирка «Приуса».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на федеральной трассе «Хабаровск — Владивосток» произошло ДТП, которое осложнило движение.