На парковке у вашего авто сбили зеркало? Решаем без паники вместе с СОГАЗом!

Posted 23 декабря, 23:33
Published 23 декабря, 23:33
Modified 24 декабря, 09:18
Updated 24 декабря, 09:18
Вместе с СОГАЗом подготовили для вас пошаговый план действий. И сравним, как решается вопрос с каско и без него. Спойлер: с каско жизнь гораздо проще!
Проверьте, что случилось
Шаг 1. Осмотрите повреждения
Оцените, насколько серьезен ущерб: трещина, поломка или зеркало полностью отсутствует. Фиксируйте все детали — сделайте фото повреждений.
Шаг 2. Найдите виновного (если возможно)
Если есть свидетели или камеры на парковке, уточните, кто мог повредить зеркало. Но это не всегда реально.
Без каско вам придется:
Идти в полицию, чтобы получить справку об ущербе.
Искать сервис для ремонта.
Платить за ремонт из своего кармана, даже если виновника нашли.
А если у виновника нет ОСАГО?
Если установлен виновник, вы можете требовать возмещения ущерба по его ОСАГО. Но что делать, если у него страховки нет? Это не значит, что вы останетесь без помощи.
С каско вы защищены:
С каско всё просто
Звоните в страховую.
Передаете фото и документы.
Получаете направление на ремонт или получаете компенсацию.
Всё — машину приводят в порядок!
С каско от СОГАЗа вы экономите нервы, деньги и время.